Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5100-5180п в четверг - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5100-5180 пунктов в течение торговой сессии четверга, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов.

"Предполагаем, что волатильность в ходе предстоящей сессии будет повышенной. Складывается негативный баланс рисков, вероятно, рынки продолжат отыгрывать разочаровавшие его данные потребительской инфляции. Тем не менее фьючерсы демонстрируют нейтральную динамику. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5100-5180 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

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