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11 апреля 2024 года 14:26
"Финам" присвоил рейтинг "держать" "префам" Сургутнефтегаза
"Финам" присвоил рейтинг "держать" привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" с прогнозной стоимостью на уровне 51,1 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Инвесткомпания также повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" c 32,2 рубля до 37,2 рубля на горизонте года, сохранив рейтинг "покупать" для них. "Привилегированные акции эмитента за прошедший год стали одними из лидеров сектора на фоне ожидания рекордных дивидендов за 2023 год из-за ослабления рубля. В то же время следующие выплаты даже в сценарии умеренного ослабления рубля выглядят нейтральными по меркам сектора, а неопределенность относительно их размера остается высокой, что ограничивает потенциал "префов" после дивидендного "гэпа", - пишет эксперт в обзоре. - При этом обыкновенные акции торгуются с рекордным дисконтом к привилегированным и оценены практически максимально дешево относительно возросшего объема "кубышки", что, на наш взгляд, является неоправданным". "Сургутнефтегаз" - четвертая по объему добычи нефтяная компания в Российской Федерации. Основные направления деятельности: нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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11 апреля 2024 года 15:22
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.11 апреля 2024 года 14:55
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.11 апреля 2024 года 14:01
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.11 апреля 2024 года 13:41
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.11 апреля 2024 года 13:21
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки "Татнефть", Группу "ЛСР" и Etalon. Им на смену приходят "НЛМК", Globaltrans, United Medical Group и MD Medical Group. Таким образом, в текущий состав списка... читать дальше
.11 апреля 2024 года 12:50
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.11 апреля 2024 года 12:27
"НЛМК" остается фаворитом в секторе черной металлургии, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Дмитрия Смолина. "Совет директоров "НЛМК" рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 25,43 руб. на акцию. По текущим котировкам (226 руб.) дивидендная... читать дальше
.11 апреля 2024 года 12:01
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.11 апреля 2024 года 11:45
осква. 11 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост по большинству blue chips на фоне ослабления рубля и подросшей с вечера среды нефти (Brent превысила $90,6 за баррель) из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке, в то время как внешние фондовые площадки подают негативные сигналы из-за ожиданий сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США. Индекс МосБиржи на подъеме протестировал рубеж 3450 пунктов, после чего немного сдал назад из-за фиксации прибыли игроками. читать дальше
.11 апреля 2024 года 11:21
Рубль может краткосрочно ослабеть до 94 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт Петербург". "Курс USD/RUB в четверг находится у 93,8 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. На время курс сейчас может превышать 94 руб./$1, но у него есть потенциал вернуться в сторону 93... читать дальше
.11 апреля 2024 года 11:02
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает целевую цену акций "НЛМК" на уровне 255 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков банка. "НЛМК" в среду, вслед за "Северсталью", объявил о возврате к выплате дивидендов: совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в... читать дальше
.11 апреля 2024 года 10:46
"Финам" повысил целевую цену акций АФК "Система" с 25 руб. до 30,59 руб. на горизонте 12 месяцев, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Потенциал роста составляет 31,5% без учета дивидендов. "Котировки акций АФК "Система" достигли нашей... читать дальше
.11 апреля 2024 года 10:29
Рубль в четверг может восстановиться до 93 руб./$1, если экспортеры активизируют продажи иностранной валюты, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Рубль подешевел в среду до 93,5 руб./$1 из-за глобального укрепления доллара. Последнее связано с публикацией данных по инфляции, которая... читать дальше
.11 апреля 2024 года 10:14
Ближайшим ориентиром для пары рубль/доллар выступает отметка 92,5 руб./$1, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Риск технического подъема доллара на верхнюю границу полугодового боковика 93,5 руб./$1 резко возрос после закрепления над 92,5 руб./$1 и выхода к 93 руб./$1. Сегодня утром... читать дальше
.11 апреля 2024 года 10:00
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 11 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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