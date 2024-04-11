Первое снижение ключевой ставки ЦБ РФ следует ожидать не ранее 2П24 - "Ренессанс Банк"

Первое снижение ключевой ставки ЦБ РФ следует ожидать не ранее 2 полугодия 2024 года, полагает начальник отдела инвестиционной аналитики "Ренессанс Банка" Павел Журавлев.

"Наблюдаемое в настоящее время соотношение между значениями ключевой ставки 16% и инфляцией около отметки 7,5% значительно превосходит обычно применяемое центральными банками правило, в соответствии с которым для охлаждения экономики ключевая ставка должна превышать значение инфляции на 1-2 п.п., - пишет эксперт. - Однако, текущая структурная перестройка экономики, по словам Эльвиры Набиуллиной, требует значительных расходов и проводимая Минфином стимулирующая фискальная политика вносит повышенный вклад в рост доходов и увеличение потребления со стороны населения. Соответственно, можно ожидать, что Банк России может снова перейти к дальнейшему повышению ключевой ставки в случае роста проинфляционного давления в виде дальнейшего увеличения госрасходов или значительного ослабления рубля".

В опубликованном по результатам последнего заседания по ключевой ставке резюме отмечается разнонаправленная динамика различных индикаторов инфляции - снижение темпов роста цен на продовольственные и непродовольственные товары и ускорение роста цен на услуги, отмечает Журавлев. Также наблюдается замедление прогресса в снижении инфляционного давления по сравнению с динамикой конца 2023 года. Учитывая, что Банк России вероятнее всего перейдет к снижению ставки при наличии устойчивых трендов на замедление инфляции в разрезе большинства видов товаров и услуг, эксперт банка считает, что первое снижение ключевой ставки можно ожидать не ранее 2-го полугодия.

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