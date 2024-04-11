SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки "Татнефть", Группу "ЛСР" и Etalon. Им на смену приходят "НЛМК", Globaltrans, United Medical Group и MD Medical Group.

Таким образом, в текущий состав списка вошли Globaltrans, "Магнит", "НЛМК", MD Medical Group, "Северсталь", United Medical Group, "Совкомфлот", "ЛУКОЙЛ", "Транснефть" и Сбербанк.

"По итогам года совет директоров Группы "ЛСР" рекомендовал дивиденды в размере 100 рублей на акцию, доходность составит более 10%. Мы не исключаем, что со следующего года компания вернётся к выплате привычных для неё дивидендов в размере 78 рублей на акцию", - пишут эксперты.

Результаты Etalon за 2023 год по МСФО оказались слабее наших прогнозов. Компания завершила год с убытком в размере 3,4 млрд рублей, и вероятность выплаты дивидендов, на взгляд аналитиков, снизилась.

"Татнефть" представила довольно слабые финансовые результаты за 4К23. По мнению стратегов SberCIB, коэффициент выплат останется на уровне 50%, что предполагает дивиденды в размере лишь 15 рублей на акцию при доходности 2%.

"После двухлетнего перерыва "НЛМК" объявил о выплате дивидендов в размере 25,43 рубля на акцию (дивидендная доходность 11%), - отмечается далее в комментарии. - Мы полагаем, что в 2024 году дивидендная доходность компании может составить до 18%".

Globaltrans в марте 2024 года завершил редомициляцию. Эксперты ожидаем, что после этого компания решит вопрос с дивидендными выплатами. С учетом выплаты отложенных дивидендов за 2022-2023 годы Globaltrans сможет обеспечить доходность более 20% в 2024-2025 годов.

"United Medical Group завершила редомициляцию. Ближайшая выплата дивидендов компании может составить 1,4 евро на акцию (с учетом пропущенных выплат за прошлые периоды), что предполагает дивидендную доходность около 15%, - указывают аналитики инвестбанка. - Мы ожидаем, что MD Medical Group (управляет сетью клиник "Мать и дитя") завершит редомициляцию в 2К24. После этого компания может начать выплаты дивидендов. По нашим оценкам, MD Medical Group сможет обеспечить двузначную доходность (13-20%) в 2024-2028 годах".

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