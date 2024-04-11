Рынок акций РФ утром на подъеме протестировал 3450п по индексу МосБиржи, после чего сдал назад

осква. 11 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост по большинству blue chips на фоне ослабления рубля и подросшей с вечера среды нефти (Brent превысила $90,6 за баррель) из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке, в то время как внешние фондовые площадки подают негативные сигналы из-за ожиданий сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США. Индекс МосБиржи на подъеме протестировал рубеж 3450 пунктов, после чего немного сдал назад из-за фиксации прибыли игроками.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3443,3 пункта (+0,1%, максимум дня - 3455,61 пункта), индекс РТС - 1156,96 пункта (-0,2%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 2,1%.

Доллар вырос до 93,71 рубля (+0,28 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке может привести к новому витку роста цен на нефть, что позитивно скажется на нефтегазовом секторе РФ, и соответственно, на динамике индекса МосБиржи. При этом поддержку российскому рынку оказывает приближающийся дивидендный сезон, что в сумме дает возможность индексу в ближайшее время вырасти до 3500 пунктов. Однако перед этим не стоит исключать вероятность незначительной коррекции, полагают эксперты.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также ожидает роста индекса МосБиржи в направлении 3500 пунктов.

Спрос на "фишки" металлургов подогревается выросшими ценами на алюминий и другие металлы. Сохраняется интерес к бумагам "НЛМК" (227 рублей) после рекомендаций совета директоров выплатить дивиденды за 2023 год в размере 25,43 руб. на акцию (доходность 11,2% годовых, отсечка реестра 27 мая). Новость можно расценить как позитивную: "НЛМК" готов выплатить больше ожиданий, тем самым вновь становясь привлекательной дивидендной историей. Можно также ожидать роста бумаг к целевому ориентиру 255 руб. за штуку, считает аналитик.

"Не видим сильных препятствий развитию роста российского рынка акций, поддерживаемого приближением дивидендного сезона и ожиданиями хорошего сезона отчетности за I квартал, а также дорогой нефтью. Сегодня ждем перехода индекса МосБиржи в диапазон 3450-3500 пунктов", - полагает Локтюхов.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, инвесторы продолжают быстро выкупать просадки, такая картина говорит о наличии мощного восходящего тренда, основанного на покупках акций под высокие дивиденды.

Совет директоров "НЛМК" порадовал намерениями выплатить дивиденды за прошлый год: ожидаемая дивидендная доходность акций составит более 11%. Не исключено, что менеджмент в будущем решится выплатить дивиденды из прибыли 2022 года. Из черных металлургов лишь ММК не объявила пока о дивидендах. Однако, скорее всего, ей придется это сделать, чтобы не отстать в инвестиционной привлекательности от своих партнеров-конкурентов, считает эксперт.

Нефть не хочет уходить в коррекцию и продолжает консолидацию около уровня $90 за баррель Brent, что поддерживает бумаги нефтяников. В четверг и пятницу ожидаются месячные отчеты ОПЕК и МЭА, которые могут усилить волатильность нефти и спровоцировать новое движение.

Рубль продолжает дешеветь, в паре с долларом рисуя выход вверх из фигуры "треугольник". Для доллара сопротивление расположено на уровне 93,5 руб./$1, оно было сформировано еще в начале декабря прошлого года, отмечает Антонов.

В США в среду индексы акций упали на 0,8-1,1% во главе с Dow Jones на данных об ускорении инфляции в США.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 3,5% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 3,4% с февральского уровня 3,2%, по данным Bloomberg.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в марте увеличились на 0,4% в помесячном и на 3,8% в годовом выражении, полностью повторив февральскую динамику. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% за месяц и на 3,7% за год.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в июне упала до 16,4% против оценки в 56% до выхода статистики, по данным CME FedWatch. Более вероятным сроком для первого снижения ставки теперь называется сентябрь - такая вероятность оценивается в 45,6%.

Тем временем протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководство ЦБ испытывает беспокойство по поводу повышенной инфляции, однако все равно ожидает снижения ключевой процентной ставки в какой-то момент в течение этого года.

"Участники заседания в целом отметили неопределенность в отношении продолжительности периода высокой инфляции и выразили мнение, что недавние данные не повысили их уверенность в том, что инфляция устойчиво движется по направлению к уровню в 2%", - говорится в документе.

Члены руководства ФРС отметили, что геополитическая неопределенность и растущие цены на энергоносители остаются рисками, способными привести к ускорению инфляцию. Смягчение денежно-кредитной политики также может усилить рост цен. Следующее заседание FOMC назначено на 30 апреля - 1 мая.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,01-0,7%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне среды).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в марте выросли всего на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 0,4%. Относительно предыдущего месяца индекс CPI в марте упал на 1% вместо ожидавшегося сокращения на 0,5%. В феврале помесячный рост индикатора составлял 1%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей выросли в марте на 0,6% после подъема на максимальные с января 2022 года 1,2% в феврале.

Тем временем цены производителей (индекс PPI) в Китае в марте упали на 2,8% в годовом выражении (-2,8% в феврале). Снижение отмечено по итогам 18-го месяца подряд. По сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI в марте опустился на 0,1% после снижения на 0,2% в феврале.

На нефтяном рынке утром в четверг цены стабилизировались после роста накануне на фоне опасений удара Ирана по Израилю.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $90,66 за баррель (+0,2% и +1,2% накануне), майская цена WTI - $86,36 за баррель (+0,2% и +1,2% в среду).

США и их союзники полагают, что Иран или связанные с ним структуры могут в скором времени атаковать правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по посольству Ирана в Сирии, сообщили СМИ.

Рост цен на нефть сдерживается оптимизмом в отношении возможного перемирия Израиля с ХАМАС. В Иерусалиме заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опровергает.

Тем временем, по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей (причем общий уровень запасов достиг максимальных с прошлого июля 457,26 млн баррелей), резервы бензина выросли на 715 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,66 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,4 млн баррелей и дистиллятов - на аналогичную величину.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,9%), акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+6,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+5,1%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+4,8%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+4,4%).

Подешевели акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-5,3%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-4,1%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,7%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,01 млрд рублей (из них 1,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,09 млрд рублей на бумаги "Аэрофлота" и 1,04 млрд рублей на акции "НЛМК").