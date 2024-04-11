"Финам" повысил целевую цену акций Системы до 30,59 руб

"Финам" повысил целевую цену акций АФК "Система" с 25 руб. до 30,59 руб. на горизонте 12 месяцев, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

Потенциал роста составляет 31,5% без учета дивидендов.

"Котировки акций АФК "Система" достигли нашей старой целевой цены 25 руб. на фоне ожиданий по выводу "дочек" холдинга на IPO. В своем недавнем отчете АФК "Система" обновила данные по финансовому состоянию, и это позволило нам пересмотреть ее целевую капитализацию в большую сторону, на что в значительной степени повлиял рост рыночной капитализации публичных активов компании. Мы повышаем целевую цену акций АФК "Система" и можем далее пересмотреть ее в будущем, при успешном выводе компаний в портфеле на IPO и росте их капитализации", - пишет аналитик Никита Степанов.

АФК "Система" - крупный российский инвестиционный холдинг. АФК инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики.

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