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11 апреля 2024 года 10:00

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в среду на данных об ускорении инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное ускорение инфляции - до 3,4%.

Высокая инфляция в сочетании с активным ростом американской экономики и сильным рынком труда снижает вероятность скорого перехода к смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), считают аналитики. Оценка участниками рынка вероятности сохранения ключевой ставки Федрезерва на прежнем уровне в июне составляет теперь более 80% по сравнению с 42% днем ранее. Более вероятным сроком для первого снижения теперь называется сентябрь.

Тем временем протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководство ЦБ испытывает беспокойство по поводу повышенной инфляции, однако все равно ожидает снижения ключевой процентной ставки в какой-то момент в течение этого года. "Участники заседания в целом отметили неопределенность в отношении продолжительности периода высокой инфляции и выразили мнение, что недавние данные не повысили их уверенность в том, что инфляция устойчиво движется по направлению к уровню в 2%", - говорится в документе.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на торгах в четверг, инвесторы оценивают данные по инфляции в Китае и США. Потребительские цены в КНР в марте выросли всего на 0,1% относительно того же месяца 2023 года (консенсус-прогноз аналитиков предполагал подъем на 0,4%). В феврале цены выросли на 0,7%, рост был зафиксирован впервые за полгода и был максимальным за 11 месяцев. Цены производителей (индекс PPI) в Китае в марте упали на 2,8% в годовом выражении, снижение отмечено по итогам 18-го месяца подряд. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite растет на 0,6% в ходе торгов, в то время как гонконгский Hang Seng опускается на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 0,35%. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,27%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,35%.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики утром в четверг после активного роста накануне, вызванного опасениями удара Ирана по Израилю. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $90,46 за баррель, что всего на 0,02% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на 1,2%, до $90,48 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,05%, до $86,17 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1,1%, до $86,21 за баррель.

США и их союзники полагают, что Иран или связанные с ним структуры могут в скором времени атаковать правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по посольству Ирана в Сирии, сообщили СМИ. Вместе с тем рост цен на нефть сдерживается оптимизмом в отношении возможного перемирия Израиля с ХАМАС. В Иерусалиме заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опровергает.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей, говорится в докладе министерства энергетики страны. Общий уровень запасов достиг максимальных с прошлого июля 457,26 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 715 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,66 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,4 млн баррелей и дистиллятов - на аналогичную величину.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 10 апреля снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 22,524 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,15 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,1% и составил 105,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 895,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (+2,5%), "АФК Система-1Р-11" (+0,42%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит БО-004Р-01" (-0,44%), "ГТЛК-001Р-17" (-0,37%) и "НоваБев Групп БО-П05" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "Вэббанкир" завершила размещение выпуска облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последний год обращения.

АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 3 года объемом 3 млрд рублей на уровне 15,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 16,36% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 апреля. Техразмещение запланировано на 12 апреля. В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций "Гидромашсервиса" общим объемом 4,5 млрд рублей.

ПАО "НоваБев групп" (MOEX: BELU) планирует в апреле провести сбор заявок на 2-летние облигации серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут фиксированными и ежемесячными, ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "СУЭК-финанс" установило ставки 8-11-го купонов 10-летних облигаций серии 001P-06R объемом 14 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2020 года по ставке 6,7% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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