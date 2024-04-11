Котировки ОФЗ продолжают консолидироваться на минимумах с весны 2022 года - ПСБ

Котировки ОФЗ продолжают консолидироваться на минимумах с весны 2022 года в отсутствии идей для роста, отмечается в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Результаты аукционов в среду оказались без сюрпризов, - подчеркивает эксперт. - Так, спрос на короткий 2,5-летний выпуск остается слабым - было размещено бумаг на 7 млрд руб. из 20 млрд руб. предложенных. Объем размещения 10-летней бумаги составил 51 млрд руб. при спросе 100 млрд руб.: несмотря на то, что 50% заявок не было удовлетворено доходность размещения выпуска (13,74%) остается на 20 б.п. выше соседней бумаги на кривой, по которой нет размещений".

В целом, при сохраняющемся навесе предложения ОФЗ от Минфина вторичному рынку в отсутствии четких сигналов по снижению ключевой ставки, на взгляд Грицкевича, будет крайне сложно восстановиться. Так, по данным ЦБ, объем сделок покупки госбумаг в марте составил только 65 млрд руб. при объеме размещения 283 млрд руб., в результате чего практически весь потенциальный спрос удовлетворяется на аукционах, тогда как необходимость продать даже относительно небольшой объем бумаг приводит к просадке рынка.

"В целом идеи в ОФЗ-ПД пока отсутствуют, рекомендуем по-прежнему сохранять фокус на флоатеры", - заключает стратег банка.

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