Фондовые индексы США резко снизились, нефть слабо дорожает

Уолл-стрит резко снизилась на данных об инфляции. Рынки акций АТР не показывают единой динамики на данных об инфляции в США и КНР. Нефть слабо дорожает после роста накануне, Brent торгуется у $90,6 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в среду на данных об ускорении инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное ускорение инфляции - до 3,4%.

Высокая инфляция в сочетании с активным ростом американской экономики и сильным рынком труда снижает вероятность скорого перехода к смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), считают аналитики.

Оценка участниками рынка вероятности сохранения ключевой ставки Федрезерва на прежнем уровне в в июне составляет теперь более 80% по сравнению с 42% днем ранее, пишет Trading Economics. Более вероятным сроком для первого снижения теперь называется сентябрь.

Тем временем протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководство ЦБ испытывает беспокойство по поводу повышенной инфляции, однако все равно ожидает снижения ключевой процентной ставки в какой-то момент в течение этого года.

"Участники заседания в целом отметили неопределенность в отношении продолжительности периода высокой инфляции и выразили мнение, что недавние данные не повысили их уверенность в том, что инфляция устойчиво движется по направлению к уровню в 2%", - говорится в документе.

Акции Delta Air Lines (SPB: DAL) подешевели по итогам торгов на 2,3%, хотя они торговались в плюсе большую часть сессии. Одна из крупнейших в США авиакомпаний получила чистую прибыль и нарастила выручку в первом квартале 2024 года, причем скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Рыночная стоимость Procter & Gamble Co. (SPB: PG) повысилась на 0,4%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров объявил о повышении квартальных дивидендов на 7%, до $1,0065 на акцию.

Цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) снизилась на 2,9%. По сообщениям СМИ, компания намерена инвестировать около $2 млрд в производство электромобилей в Индии совместно с Reliance Industries.

Акции американского производителя лития Albemarle (SPB: ALB) подешевели на 1,2%, несмотря на то, что аналитики BofA Securities улучшили рекомендацию для них до "покупать" с "держать" и повысили целевую цену до $156 с $137 за бумагу в ожидании роста цен на литий.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 1,09% и составил 38461,51 пункта. Акции 22 компаний из 30, входящих в расчет индекса, завершили торги в минусе, в лидерах снижения оказались бумаги Home Depot Inc. (SPB: HD) и Intel Corp. (SPB: INTC), подешевевшие на 3%. Тем временем акции Walmart Inc. (SPB: WMT) подорожали на 1,4%.

Значение Standard & Poor''s 500 понизилось на 0,95% - до 5160,64 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,84% и составил 16170,36 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно на торгах в четверг, инвесторы оценивают данные по инфляции в Китае и США.

Как стало известно накануне, потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% в годовом выражении после подъема на 3,2% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное ускорение инфляции - до 3,4%.

Высокая инфляция в сочетании с активным ростом американской экономики и сильным рынком труда снижает вероятность скорого перехода к смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), считают аналитики.

Тем временем в Китае потребительские цены в марте выросли всего на 0,1% относительно того же месяца прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 0,4%. В феврале цены выросли на 0,7%, рост был зафиксирован впервые за полгода и был максимальным за 11 месяцев.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в марте упали на 2,8% в годовом выражении, снижение отмечено по итогам 18-го месяца подряд.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite растет на 0,6% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng опускается на 0,1%.

В Гонконге дешевеют акции таких крупных компаний, как Tencent (SPB: 700) (-0,2%), China Overseas Land (-3,6%), Shenzhou International Holdings (-3,2%), Wuxi Biologics (-3,1%) и Chow Tai Fook Jewellery (-3%).

Между тем в материковом Китае цена бумаг Kunlun Tech растет на 5,6%, Gigadevice Semiconductor - на 6,5%, Montage Technology - на 11,2%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,4%.

Лидерами снижения выступают акции Seven & I Holdings Co. (-4,2%), Mitsui Fudosan Co. (-3,9%) и Aeon Co. (-3,7%). Тем временем бумаги Japan Steel Works дорожают на 5%, Resona Holdings - на 4,5%, Kansai Electric Power Co. - на 4%.

Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,27%, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,35%.

Капитализация Hyundai Motor подскочила на 4,6%, Kia Corp. - на 3,2%, Samsung Electronics - увеличилась на 0,8%.

Рыночная стоимость австралийских банков Westpac Banking, National Australia Bank и Commonwealth Bank of Australia опускается примерно на 1%. Цена акций BHP Group выросла на 1,1%, Rio Tinto - на 0,5%.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг после активного роста накануне, вызванного опасениями удара Ирана по Израилю.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:02 мск составляет $90,59 за баррель, что на $0,11 (0,12%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $1,06 (1,2%), до $90,48 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,1 (0,12%), до $86,31 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,98 (0,1%), до $86,21 за баррель.

США и их союзники полагают, что Иран или связанные с ним структуры могут в скором времени атаковать правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по посольству Ирана в Сирии, сообщили СМИ.

Рост цен на нефть сдерживается оптимизмом в отношении возможного перемирия Израиля с ХАМАС. В Иерусалиме заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опровергает.

"Напряженность между Израилем и ХАМАС велика, и хотя стороны как никогда близки к переговорам о перемирии, остается риск дальнейшей эскалации конфликта и его перекидывания на другие страны региона", - отметили аналитики Sevens Report Research.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей, говорится в опубликованном накануне докладе министерства энергетики страны. Общий уровень запасов достиг максимальных с прошлого июля 457,26 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 715 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,66 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,4 млн баррелей и дистиллятов - на аналогичную величину.