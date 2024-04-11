"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям MTR Corporation с целевой ценой HKD 35,7 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 39,3% от текущего ценового уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"MTR извлекает выгоду из роста пассажиропотока после снятия ограничений COVID-19, открывая новые направления и возобновляя трансграничные и высокоскоростные железнодорожные услуги, - отмечает аналитик Полина Щукина. - Мы полагаем, что позитивные фундаментальные факторы не учтены в котировках MTR, и акции на текущих ценовых уровнях выглядят привлекательными для покупки".

MTR Corporation - оператор железнодорожных систем общественного транспорта в Гонконге, материковом Китае, Великобритании, Австралии, Швеции.

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