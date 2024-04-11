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11 апреля 2024 года 09:26
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям MTR
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям MTR Corporation с целевой ценой HKD 35,7 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 39,3% от текущего ценового уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "MTR извлекает выгоду из роста пассажиропотока после снятия ограничений COVID-19, открывая новые направления и возобновляя трансграничные и высокоскоростные железнодорожные услуги, - отмечает аналитик Полина Щукина. - Мы полагаем, что позитивные фундаментальные факторы не учтены в котировках MTR, и акции на текущих ценовых уровнях выглядят привлекательными для покупки". MTR Corporation - оператор железнодорожных систем общественного транспорта в Гонконге, материковом Китае, Великобритании, Австралии, Швеции. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-MTR-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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