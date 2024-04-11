Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Китая в марте (04:30 МСК);

- объем новых кредитов Китая (11:00 МСК);

- встреча Еврогруппы (13:00 МСК);

- ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15:00 МСК);

- заседание ЕЦБ (15:15 МСК) и пресс-конференция (15:45 МСК) регулятора;

- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- Индекс цен производителей США в марте (15:30 МСК);

- торговый баланс России в феврале (16:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17:15 МСК);

- совет директоров Henderson рассмотрит вопрос дивидендов.

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