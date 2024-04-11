.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль немного снижается к доллару и юаню на старте торгов на фоне отсутствия весомых стимулов к росту
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в марте составила 0,39%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,39% после повышения на 0,68% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 7,72% после 7,69% в феврале. Рост цен в марте оказался незначительно выше прогнозов аналитиков ожидавших инфляцию на уровне 0,35%
 
РСПП предлагает новый механизм пересмотра сделок со стратегическими предприятиями
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил внести изменения в 57-ФЗ об иностранных инвестициях в стратегические предприятия, смягчающие ответственность за его нарушение. Поправки позволят избежать конфискации актива...
 
В Минфине ожидают принятия законодательства о крипте в этом году
В Минфине ожидают принятия законодательства о регулировании криптовалют в 2024 году. Нормы могут одобрить уже до августа, сообщил "Известиям" директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. Он добавил: ЦБ, Минфин и Росфинмониторинг...
 
Кредиты на новые машины начали дешеветь
На фоне сохранения ключевой ставки ЦБ кредиты на новые машины начали дешеветь, в отличие от кредитов на подержанные. При этом покупатели последних предпочитают увеличивать сроки ссуд, но не тратиться на первоначальный взнос, пишет "Коммерсант". По...
 
11 апреля 2024 года 08:55

Рубль немного снижается к доллару и юаню на старте торгов на фоне отсутствия весомых стимулов к росту

Москва. 11 апреля. Доллар США и юань немного укрепляются на Московской бирже утром в четверг, рубль снижается с учетом преобладающего пессимизма на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,58 руб./$1 (+14,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 36,02 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,7 коп. - до 12,89 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов оказался под влиянием преобладающего пессимизма на мировых рынках. Фактором ослабления на старте торгов является падение интереса к рисковым активам на глобальном рынке. Кроме того, нефтяные котировки немного сбавили темпы роста по сравнению с результатами предыдущей сессии, что пока не позволяет рублю взять вместе с ними курс на укрепление. Не исключено, что в динамике курса валют также находят отражение снизившиеся объемы продаж валюты со стороны ЦБ РФ.

С 5 апреля по 7 мая 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,6 млрд руб. в день против 7,1 млрд руб. с 7 марта по 4 апреля. Сохраняется неопределенность в плане перспектив продления срока обязательной продажи валютной выручки экспортерами.

Очередные всплески санкционной тематики в новостном потоке оказали влияние на отношения валютных пар. Премьер Японии Фумио Кисида заверил президента США Джо Байдена в готовности продолжать поддерживать Украину и вводить санкции против России. "Я выразил готовность продолжать политику жестких санкций против России. Также я буду активно поддерживать Украину", - сказал японский премьер на пресс-конференции в Белом доме. Ранее в среду Кисида провел переговоры с Байденом.

Участники рынка оценивают свежие данные по инфляции в США и России. Инфляция в России в марте 2024 года составила 0,39% после 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в среду Росстат. За I квартал 2024 года цены выросли на 1,95% (в марте 2023 года инфляция составила 0,37%, а за январь-март 2023 года - 1,67%).

Годовая инфляция, по сообщению Росстата, в марте немного ускорилась - до 7,72% (аналитики ожидали 7,7%) с 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Данные найдут отражение в решении регулятора о ключевой ставке в конце апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не давить на Центральный банк по поводу снижения ставки, так как принятие регулятором решения под давлением может привести к проблемам.

"Мы с вами надеемся, что ставка будет снижаться. Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ИФ) слышит депутатов, понимает, что есть запрос общества, бизнеса, но при этом понимает свою ответственность, и это тоже важно, а если под давлением или исходя из конъюнктуры пойдут на поводу - может обернуться бедой. Правильно делает, что позицию обосновывает, отстаивает, но при этом слышит, и ее заместители слышат", - сказал Володин в ходе рассмотрения годового отчета регулятора в Госдуме.

Ключевая ставка ЦБ с 18 декабря 2023 г. составляет 16% годовых, она последовательно повышалась с 7,5% начиная с июля 2023 г.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $90,73 за баррель, что на 0,28% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,43 за баррель, что на 0,26% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг преобладает негативный настрой: китайский CSI 300 почти стабилен - рост на 0,03%, японский Nikkei 225 потерял 0,33%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,82%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,13%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,44%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 ослабел на 0,95%.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в среду на данных об ускорении инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале.

Высокая инфляция в сочетании с активным ростом американской экономики и сильным рынком труда снижает вероятность скорого перехода к смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), считают аналитики.

Оценка участниками рынка вероятности сохранения ключевой ставки Федрезерва на прежнем уровне в в июне составляет теперь более 80% по сравнению с 42% днем ранее, пишет Trading Economics. Более вероятным сроком для первого снижения теперь называется сентябрь.

Тем временем протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководство ЦБ испытывает беспокойство по поводу повышенной инфляции, однако все равно ожидает снижения ключевой процентной ставки в какой-то момент в течение этого года.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 апреля 2024 года 15:22
Снижение ставки ЦБР, скорее всего, начнется летом 2024г - "Солид Брокер"
Снижение ключевой ставки Банка России, скорее всего, начнется летом текущего года, сообщается в обзоре аналитиков "Солид Брокер". "Потребительская инфляция в марте 2024 года замедлилась до 0,39% м/м, год к году изменение цен составило 7,72%. По сути, инфляция в последние месяцы не меняется, ее...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 14:55
Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5100-5180п в четверг - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5100-5180 пунктов в течение торговой сессии четверга, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов. "Предполагаем, что волатильность в ходе предстоящей сессии будет повышенной. Складывается негативный баланс рисков, вероятно, рынки...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 14:26
"Финам" присвоил рейтинг "держать" "префам" Сургутнефтегаза
"Финам" присвоил рейтинг "держать" привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" с прогнозной стоимостью на уровне 51,1 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Инвесткомпания также повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" c 32,2...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 14:01
Первое снижение ключевой ставки ЦБ РФ следует ожидать не ранее 2П24 - "Ренессанс Банк"
Первое снижение ключевой ставки ЦБ РФ следует ожидать не ранее 2 полугодия 2024 года, полагает начальник отдела инвестиционной аналитики "Ренессанс Банка" Павел Журавлев. "Наблюдаемое в настоящее время соотношение между значениями ключевой ставки 16% и инфляцией около отметки 7,5% значительно...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 13:41
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 65 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") с целью 65 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,54%, стоп-приказ: 55,39 рублей, говорится в комментарии инвестиционной...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 13:21
SberCIB обновил топ дивидендных российских акций
SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки "Татнефть", Группу "ЛСР" и Etalon. Им на смену приходят "НЛМК", Globaltrans, United Medical Group и MD Medical Group. Таким образом, в текущий состав списка...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 12:50
Реализация инфляционных рисков не подтолкнет ЦБ РФ к повышению ставки в апреле - Альфа-банк
Реализация инфляционных рисков не подтолкнет ЦБ РФ к повышению ключевой ставки на апрельском заседании, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Росстат сообщил об инфляции на уровне 0,39% м/м за март; в результате инфляция в годовом выражении составила 7,7% г/г, как и в феврале....    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 12:27
НЛМК остается фаворитом в секторе черной металлургии - инвестбанк "Синара"
"НЛМК" остается фаворитом в секторе черной металлургии, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Дмитрия Смолина. "Совет директоров "НЛМК" рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 25,43 руб. на акцию. По текущим котировкам (226 руб.) дивидендная...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 12:01
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций Henderson
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций Henderson с целевой ценой 880 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 19% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Henderson объявила о росте выручки в марте на 36% г/г. Это...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 11:45
Рынок акций РФ утром на подъеме протестировал 3450п по индексу МосБиржи, после чего сдал назад
осква. 11 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост по большинству blue chips на фоне ослабления рубля и подросшей с вечера среды нефти (Brent превысила $90,6 за баррель) из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке, в то время как внешние фондовые площадки подают негативные сигналы из-за ожиданий сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США. Индекс МосБиржи на подъеме протестировал рубеж 3450 пунктов, после чего немного сдал назад из-за фиксации прибыли игроками.    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 11:21
Рубль может краткосрочно ослабеть до 94 руб./$1 - банк "Санкт Петербург"
Рубль может краткосрочно ослабеть до 94 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт Петербург". "Курс USD/RUB в четверг находится у 93,8 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. На время курс сейчас может превышать 94 руб./$1, но у него есть потенциал вернуться в сторону 93...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 11:02
ПСБ подтверждает целевую цену акций НЛМК на уровне 255 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает целевую цену акций "НЛМК" на уровне 255 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков банка. "НЛМК" в среду, вслед за "Северсталью", объявил о возврате к выплате дивидендов: совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 10:46
"Финам" повысил целевую цену акций Системы до 30,59 руб
"Финам" повысил целевую цену акций АФК "Система" с 25 руб. до 30,59 руб. на горизонте 12 месяцев, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Потенциал роста составляет 31,5% без учета дивидендов. "Котировки акций АФК "Система" достигли нашей...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 10:29
Рубль в четверг может восстановиться до 93 руб./$1 - SberCIB
Рубль в четверг может восстановиться до 93 руб./$1, если экспортеры активизируют продажи иностранной валюты, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Рубль подешевел в среду до 93,5 руб./$1 из-за глобального укрепления доллара. Последнее связано с публикацией данных по инфляции, которая...    читать дальше
.
11 апреля 2024 года 10:14
Ближайший ориентир для пары рубль/доллар - 92,5 руб./$1 - БКС Экспресс
Ближайшим ориентиром для пары рубль/доллар выступает отметка 92,5 руб./$1, полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Риск технического подъема доллара на верхнюю границу полугодового боковика 93,5 руб./$1 резко возрос после закрепления над 92,5 руб./$1 и выхода к 93 руб./$1. Сегодня утром...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.