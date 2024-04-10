Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи с февраля 2022г, лидировали металлурги во главе с "Русалом"

Москва. 10 апреля. Доллар США укрепился, евро, напротив, упал на Московской бирже днем по итогам торгов в среду; рубль слабо изменился к бивалютной корзине с учетом разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 93,43 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 43,25 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Ранее доллар рос до 93,5875 руб. впервые с 3 ноября 2023г. Евро к этому времени стоил 100,49 руб./EUR1, подешевев на 32,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 9,2 копейки, до 96,61 руб. Курс китайского юаня вырос на 5,25 копейки - до 12,88 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги среды умеренной разнонаправленной динамикой в основных валютных парах на фоне укрепления доллара США к большинству мировых валют, в том числе, к евро, на рынке Forex на данных об ускорении инфляции в США. Высокая инфляция в сочетании с активным ростом американской экономики и сильным рынком труда снижает вероятность скорого перехода к смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное ускорение инфляции - до 3,4%.

Оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов к июлю составляет 47,8% против 74,9% днем ранее, пишет Trading Economics.

Позднее в среду Федрезерв опубликует протокол мартовского заседания, по итогам которого ключевая процентная ставка была оставлена на уровне 5,25-5,5%, а министерство финансов обнародует данные о бюджете страны.

На этой неделе трейдеры также ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Экономисты полагают, что ЕЦБ не станет менять ключевые процентные ставки на предстоящем заседании, однако ждут от него более четких сигналов относительно сроков первого снижения.

Уверенность рынка в том, что европейский регулятор опустит ставки в июне, растет. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предполагает, что ставка по депозитам ЕЦБ, находящаяся на рекордном уровне в 4%, будет понижена в июне на 25 базисных пунктов и уменьшена до 2,25% к концу 2025 года.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду умеренно подорожала к евро, однако, понизилась к доллару; курс доллара в среду в моменте поднимался выше 93,58 руб. и обновил максимум с 3 ноября прошлого года.

"Статданные по потребительской инфляции в США за март показали, что рост цен оказался выше консенсус-прогнозов как для основного индекса, так и для базового, который не включает в расчет топливо и продукты питания. Основной индекс CPI показал, что цены в США в марте выросли за год на 3,5%, что является максимумом с сентября прошлого года. Если неделю назад, еще до выхода мартовских данных по инфляции и числу занятых в несельскохозяйственном секторе, рассчитываемая по фьючерсам вероятность того, что процентная ставка в США по итогам заседания 12 июня останется на текущем уровне в 5,25-5,5%, оценивалась менее чем в 40%, то вечером 10 апреля она близка к 80%. Сохранение высоких ставок в США на протяжении более длительного периода отражается в котировках, способствуя укреплению доллара", - говорит Беспалов.

"Российская валюта снижается четвертую торговую сессию подряд, пара "доллар-рубль" торгуется выше 93 руб./$1. Ослаблению рубля сейчас могут сопутствовать более низкие объемы продаж валюты со стороны ЦБ, а также постепенный рост спроса со стороны физических лиц перед отпускным сезоном. Также сегодня активно растет американская валюта на фоне более высокой, чем ожидалось инфляции. Поддержку курсу рубля по-прежнему оказывают сравнительно высокие цены на нефть, а также жесткая монетарная политика ЦБ", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Давление на рубль оказывает снижение ежедневных объемов продажи валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. С 5 апреля по 7 мая 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,6 млрд руб. в день против 7,1 млрд руб. с 7 марта по 4 апреля. Кроме того, участники рынка находятся в ожидании новостей о продлении указа "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)", который президент РФ Владимир Путин подписал в середине октября.

Требование было введено на срок до 30 апреля 2024 г., но задолго до его истечения, в еще январе, правительство сообщило, что предложит продлить действие мер, предусмотренных данным указом, однако не все представители российских финансовых властей согласны с этой инициативой.

Инфляция в РФ благодаря жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) прошла свой пик, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы. "Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади", - сказала она. "Если посмотреть на текущий рост цен, то есть от месяца к месяцу, то видно, что с июля по ноябрь этот показатель в пересчете на год был двузначным, инфляционное давление было очень сильным. В декабре-январе оно заметно снизилось и сейчас находится около 6%", - отметила глава ЦБ.

Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, подчеркнула она. "Если бы мы не повысили ключевую ставку, то инфляция была бы сильно больше тех 7,4%, которые мы получили по итогам прошлого года. Более того, она продолжила бы ускоряться и сейчас", - отметила Набиуллина.

Банк России приступил к повышению ключевой ставки в июле 2023 года, тогда она была увеличена на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых. На внеочередном заседании совета директоров в августе ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12%. В сентябре Банк России увеличил ставку еще на 100 б.п. - до 13%, в октябре - на 200 б.п. - до 15%, в декабре - на 100 б.п. - до 16%. В феврале и марте 2024 года ЦБ сохранил ставку на уровне 16%. Очередное заседание совета директоров по ДКП пройдет 26 апреля.

"Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму", - заявила председатель ЦБ.

Цены на нефть колеблются от слабого минуса к плюсу на данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США по итогам прошлой недели.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 0,12%, до $89,52 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,13%, до $85,33 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Общий уровень запасов достиг максимальных с прошлого июля 457,26 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 170 тыс. баррелей после снижения на 377 тыс. баррелей неделей ранее.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 апреля на 47,35 копейки, до 93,2198 руб./$1, и увеличил курс евро на 48,6 копейки, до 101,2333 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду увеличился на 48,36 копейки по отношению ко вторнику и составил 93,1781 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 52,36 копейки, повысившись до 93,2699 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $898,177 млн, из которых $237,401 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $660,776 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 47,68 копейки, до 101,1715 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 28,65 копейки, до 101,0473 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR370,94 млн, из которых EUR79,546 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR291,394 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 апреля выросла на 4 базисных пункта - до 15,9% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца повысились в среду на 1 базисный пункт - до 15,77% и 16,01% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно вторника на 2 базисных пункта, до 15,71% годовых.