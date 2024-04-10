Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на падение UST

Москва. 10 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на заметное падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,79% от номинала (доходность - 9,34% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 66,45% от номинала (доходность также не изменилась, составив 9,17% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 13 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене всего на 1 базисный пункт, подорожав до 56,64% от номинала (доходность не изменилась, составив 9,96% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 79,59% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов, составив 16,16% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене за день на 2 базисных пункта - до 74,8% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта - до 13,97% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене также 2 базисных пункта, подешевев до 67,85% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта, составив 12,85% годовых). Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 7 базисных пунктов - до 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду заметное снижение, отыгрывая публикацию в США данных об ускорении инфляции в марте.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года после роста на 3,2% в феврале, сообщило министерство труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное ускорение инфляции, до 3,4%. Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Ускорение инфляции снижает вероятность скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

Доходность 10-летних US Treasuries подскочила после публикации данных почти на 14 базисных пунктов, составив 4,51% годовых (максимум за шесть месяцев). В свою очередь фьючерсы на американские индексы падают, золото умеренно дешевеет, а доллар укрепляется к основным мировым валютам. В частности, рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет на 0,5%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,6%.