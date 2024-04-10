"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Henderson

"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций Henderson, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала.

"Совокупная выручка эмитента за 3М24 увеличилась до 4,5 млрд руб. (+35% г/г). Ежемесячная динамика сохраняет темпы роста 2023 года. Компания раскроет операционные показатели в рамках Дня инвестора 25 апреля. Акции компании выросли на 37% с начала года и торгуются ~4,3x EV/EBITDA 2024", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.