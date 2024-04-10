Рубль днем умеренно дешевеет в основных валютных парах в ожидании новостей о продлении обязательной продажи валютной выручки

Москва. 10 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подрастают на Московской бирже днем в среду; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей о продлении президентского указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, срок которого истекает 30 апреля.

Курс доллара США составил 93,23 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 101,22 руб./EUR1, подорожав на 40,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 30,7 копейки, до 96,82 руб. Курс китайского юаня вырос на 5,55 копейки - до 12,88 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет в основных валютных парах в ходе дневных торгов среды с учетом снижения ежедневных объемов продажи валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. С 5 апреля по 7 мая 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,6 млрд руб. в день против 7,1 млрд руб. с 7 марта по 4 апреля.

Кроме того, участники рынка находятся в ожидании новостей о продлении указа "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)", который президент РФ Владимир Путин подписал в середине октября.

Требование было введено на срок до 30 апреля 2024 г., но задолго до его истечения, в еще январе, правительство сообщило, что предложит продлить действие мер, предусмотренных данным указом, однако не все представители российских финансовых властей согласны с этой инициативой.

Инфляция в РФ благодаря жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) прошла свой пик, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Мы уже видим первые результаты нашей политики: пик инфляции остался позади", - сказала она. "Если посмотреть на текущий рост цен, то есть от месяца к месяцу, то видно, что с июля по ноябрь этот показатель в пересчете на год был двузначным, инфляционное давление было очень сильным. В декабре-январе оно заметно снизилось и сейчас находится около 6%", - отметила глава ЦБ.

Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, подчеркнула она. "Если бы мы не повысили ключевую ставку, то инфляция была бы сильно больше тех 7,4%, которые мы получили по итогам прошлого года. Более того, она продолжила бы ускоряться и сейчас", - отметила Набиуллина.

Банк России приступил к повышению ключевой ставки в июле 2023 года, тогда она была увеличена на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых. На внеочередном заседании совета директоров в августе ЦБ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12%. В сентябре Банк России увеличил ставку еще на 100 б.п. - до 13%, в октябре - на 200 б.п. - до 15%, в декабре - на 100 б.п. - до 16%. В феврале и марте 2024 года ЦБ сохранил ставку на уровне 16%. Очередное заседание совета директоров по ДКП пройдет 26 апреля.

"Мы начнем снижать ключевую ставку, когда убедимся, что замедление инфляции набрало нужную скорость и инфляционные ожидания приходят в норму", - заявила председатель ЦБ.

"Российская валюта снижается четвертую торговую сессию подряд, торгуется выше 93 руб. по отношению к доллару США. Однако глобально ситуация на российском валютном рынке не изменилась - рубль по отношению к доллару остается в краткосрочном диапазоне 91-94 руб. Значимых предпосылок для ослабления национальной валюты нет. Российский валютный рынок остается сбалансированным. Ослаблению рубля сейчас могут сопутствовать более низкие объемы продаж валюты со стороны ЦБ, а также постепенный рост спроса со стороны физических лиц перед отпускным сезоном. Поддержку курсу рубля по-прежнему оказывают сравнительно высокие цены на нефть, а также жесткая монетарная политика ЦБ", - полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Во вторник рубль умеренно ослаб. Объем торгов в целом остается низким на фоне сократившихся продаж валюты со стороны ЦБ и отдаленности налогового периода. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 93,2 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом курс пока может задержаться вблизи 93 руб./$1, но риски его дальнейшего роста сохраняются, в том числе при глобальном укреплении доллара в случае неожиданно высокой инфляции в США", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Участники глобального рынка не проявляют особой активности перед публикацией данных о динамике потребительских цен в США, являющихся ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

Минтруда США обнародует мартовский отчет по инфляции в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста потребительских цен в Штатах в прошлом месяце до 3,4% в годовом выражении с февральских 3,2%.

Статистика по рынку труда, обнародованная в минувшую пятницу, показала максимальный за последние 10 месяцев рост числа рабочих мест в американской экономике, а также неожиданное снижение безработицы.

Сильные статданные и заявления некоторых представителей Федрезерва вынуждают трейдеров пересматривать прогнозы в отношении сроков и темпов снижения ставки ФРС.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в июне оценивается трейдерами в настоящее время в 51,2% против 73,3% месяцем ранее, по данным CME FedWatch.

На этой неделе трейдеры также ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Экономисты полагают, что ЕЦБ не станет менять ключевые процентные ставки на предстоящем заседании, однако ждут от него более четких сигналов относительно сроков первого снижения.

Уверенность рынка в том, что европейский регулятор опустит ставки в июне, растет. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предполагает, что ставка по депозитам ЕЦБ, находящаяся на рекордном уровне в 4%, будет понижена в июне на 25 базисных пунктов и уменьшена до 2,25% к концу 2025 года.

Цены на нефть восстанавливаются днем в среду после снижения днем ранее, инвесторы ждут данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысились на 0,47%, до $89,83 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,5%, до $85,65 за баррель.

Во вторник Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 1,4%.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 5 апреля, увеличились на 3,034 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозируют, что они укажут на рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также на сокращение резервов бензина на 1,4 млн баррелей и дистиллятов - на аналогичную величину.

Давление на нефтяные котировки также оказывает оптимизм трейдеров в отношении возможного перемирия Израиля с ХАМАС. В Иерусалиме заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опровергает.