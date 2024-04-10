Дивдоходность акций НоваБев за 2024г может оказаться в диапазоне 10-14% - "Мои Инвестиции"

Дивидендная доходность акций Novabev Group по итогам 2024 года может оказаться в диапазоне 10-14%, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Николай Ковалев и Антон Соловкин.

"Акции компании выросли в цене на 16% с начала текущего года и торгуются 5x EV/EBITDA 2024. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги эмитента", - отмечают они.

"Отгрузки компании в 1К24 остались стабильными при высокой базе 2023 года - сокращение на 3% г/г. Компенсирующим фактором оказался рост импорта вина на 9% г/г при 24%-ом вкладе импорта в общие отгрузки. Компания отметила двузначные темпы роста водочных брендов из сегмента "премиум", что может оказать дополнительную поддержку финансовым показателям за 1П24. Сеть "ВинЛаб" остается ключевым драйвером роста: объем продаж вырос на 36% г/г (при росте трафика на 14% г/г). Ожидаем, что при сохранении текущих темпов расширения сети компания сможет поддерживать консолидированный рост выручки на уровне 20% в 2024 году, - указывают эксперты в обзоре. - Уровень дивидендных выплат может сохраниться в 75-100% чистой прибыли. Ожидаем дивдоходность в диапазоне 10-14% по итогам текущего года".

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