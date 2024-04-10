Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Intel

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Intel Corp., сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания представила новую версию ИИ-чипа под названием Gaudi 3, выпуск которого начнется в 3К24. Ожидается, что поставки данной модели принесут более $2 млрд за 2024 год. Новость, на наш взгляд, создает позитивный фон для котировок бумаг эмитента", - указывают эксперты.

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