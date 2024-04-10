"Финам" присвоил рейтинг "покупать" GDR "Мать и дитя"

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" депозитарным распискам (GDR) "Мать и дитя" с прогнозной стоимостью 1197 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Бумаги MD Medical Group за последние шесть месяцев показывают динамику с опережением рынка - находятся в плюсе на 18%, тогда как индекс Мосбиржи за тот же период поднялся на 9%. Мы полагаем, что бумаги эмитента сумеют продолжить укрепление в силу своей сохраняющейся фундаментальной недооцененности и прогнозов дальнейшего роста выручки и прибыли в текущем году, а также за счет ожиданий выплаты дивидендов сразу за несколько периодов", - пишет эксперт в обзоре.

"Мать и дитя" - один из ведущих игроков на рынке частных услуг здравоохранения в РФ. Деятельность компании началась в 2006 году с создания современного частного роддома, а в течение последующих лет организация трансформировалась в многопрофильный холдинг, обеспечивающий россиян высокотехнологичными услугами в нескольких сферах медицины.

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