SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка.

Аналитики включили в подборку бумаги "Группы Позитив", HeadHunter и ЮГК.

Таким образом, в состав вошли Globaltrans, "Яндекс", "Московская биржа", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, "НЛМК", "Интер РАО", "Транснефть", "Группа Позитив", HeadHunter и ЮГК.

"После внепланового изменения подборки в начале апреля индекс Мосбиржи продолжил расти и достиг 3400 пунктов впервые с февраля 2022 года. В начале апреля мы убрали из подборки две компании - X5 Retail Group и Ozon, а теперь добавляем вместо них "Группу Позитив", HeadHunter и ЮГК, - отмечают эксперты.

"Группа Позитив", лидер рынка в сфере результативной кибербезопасности в РФ, недавно изменила параметры программы мотивации, которые стали более благоприятными для акционеров. В связи с этим мы добавляем в подборку ее акции", - указывают в инвестбанке.

"HeadHunter выгодна текущая конъюнктура на рынке труда России. Мы ожидаем, что в 2024-2026 годах клиентская база компании продолжит расти двузначными темпами. После редомициляции, намеченной на вторую половину 2024 года, эмитент может вернуться к выплате дивидендов с доходностью около 13%", - отмечают в SberCIB.

"Добавляем акции ЮГК. EBITDA компании примерно в два раза более чувствительна к динамике цен на золото, чем EBITDA "Полюса". При повышении цены на золото на $100 за тройскую унцию чистая прибыль эмитента за 2024 год может увеличиться примерно на 20%", - пишут аналитики в материале.

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