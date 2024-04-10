"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Globaltrans с целью 1000 руб

Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Globaltrans с целью 1000 рублей за штуку на апрель 2025 года, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, сообщается в материале.

Причины потенциального роста бумаг, по мнению экспертов, следующие:

- стабильный и прибыльный бизнес ;

- дивиденды в фокусе;

- выкуп вместо дивидендов.

Основные риски, на которые указывают аналитики: ухудшение конъюнктуры и падение ставок на грузоперевозки. Также выплата дивидендов может перенестись на неопределенный срок из-за невозможности провести выплату через инфраструктуру Абу-Даби.

Globaltrans - одна из ведущих компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок в СНГ. Компания владеет более 66 тыс. единиц подвижного состава, а основные контракты грузоперевозок заключены с крупными сырьевыми игроками.