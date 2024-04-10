"Солид Брокер" повысил прогнозную цену акций Группы Позитив до 3700 руб

"Солид Брокер" повысил прогнозную стоимость акций "Группы Позитив" до 3700 рублей за штуку с учетом предполагаемой допэмиссии по итогам 2023 года, сообщается в обзоре аналитиков.

Positive Technologies показала аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО, эмитент продолжает наращивать инвестиции в масштабирование бизнеса, разработку новых продуктов и выход на новые рынки, констатируют эксперты инвесткомпании.

"Стоит сказать, что "Группа Позитив" является по сути компанией одного квартала. Например, выручка в 3К23 составила всего 3,6 млрд. рублей, в то время как за четвертый квартал показатель достиг 13,8 млрд. рублей. Такая же динамика и по EBITDA, и чистой прибыли, которая почти равна EBITDA. Однако есть лаг по оплатам, что отображается в росте оборотного капитала конце года и его высвобождении в первом квартале, - пишут аналитики в материале. - В целом результаты достойные, немного меньше, чем мы ожидали в начале прошлого года, но все равно высокие. Рынок у компании огромный, как и спрос на его продукты. Эмитент при этом держит высокий уровень рентабельности. Мы ожидаем, что в 2024 году компания сможет продолжить схожую динамику, поэтому повышаем целевую цену до 3700 рублей за акцию с учетом предполагаемой допэмиссии по итогам 2023 года. Позитив остается одним из наших фаворитов в секторе IT".

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