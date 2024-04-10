SberCIB подтверждает оценку "покупать" для GDR Etalon

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для депозитарных расписок (GDR) Etalon с прогнозной стоимостью 113,7 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, сообщается в материале старшего аналитика Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева.

"Эмитент опубликовал во вторник данные о продажах за 1К24. В натуральном выражении они увеличились на 157% г/г, но сократились на 9% кв/кв. Их снижение относительно 4К23 объясняется сезонным фактором (длительные новогодние праздники) и общим охлаждением первичного рынка недвижимости в РФ. В денежном выражении продажи увеличились на 205% г/г и 1% кв/кв - до 41 млрд рублей. Это новый квартальный рекорд для компании", - отмечают эксперты.

"Данные о продажах Группы подтверждают, что компания в настоящее время является самой быстрорастущей среди российских публичных девелоперов. По нашему мнению, сильные операционные результаты нивелируют негативное влияние более слабых, чем ожидал рынок, показателей по МСФО за 2023 год", - пишут аналитики в обзоре.

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