"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 60 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 60 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,8%, стоп-приказ: 46 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эксперт РА" повысило рейтинг эмитента до уровня "ruAA" со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обычно указывает на рост устойчивости компании в среднесрочной перспективе", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения восходящая тенденция в самом разгаре, небольшую коррекцию можно использовать для входа. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 46 руб. риск на портфель составит 0,53%", - указывают в "Финаме".

"Аэрофлот" - российская государственно-частная авиакомпания, осуществляющая полеты и коммерческую деятельность на международных воздушных линиях.

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