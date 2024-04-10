Цена акций Positive Technologies обладает хорошим потенциалом роста - "Мои Инвестиции"

Котировки акций Positive Technologies обладают хорошим потенциалом роста, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов и Полина Панина.

"Опубликованные аудированные результаты Positive Technologies за 2023 год подтвердили высокие темпы роста, на которые указывали предварительные основные финансовые показатели, представленные компанией еще в начале марта. Спрос на российские продукты информационной безопасности остается высоким на фоне продолжающего роста сложных кибератак и активного импортозамещения, что предполагает сохранение высоких темпов роста эмитента в среднесрочной перспективе. По нашим оценкам, Positive Technologies торгуется на уровне 16,8x EV/EBITDAС за 2024 год. Учитывая перспективы развития бизнеса, мы видим хороший потенциал для будущего роста цены акций", - пишут эксперты в обзоре.

Беспалов и Панина также отмечают, что эмитент представил рекомендацию по второй части дивидендов за 2023 год в размере 51,89 руб. на акцию. В совокупности с ранее рекомендованной первой частью дивидендов 47,3 руб. на бумагу это предполагает доходность 3,6%. "Мы полагаем, что в конечном итоге компания выплатит 100% NIC в качестве дивидендов за 2023 год, что соответствует доходности почти 5%", - отмечают аналитики.

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