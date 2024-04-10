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10 апреля 2024 года 10:35
Риски тестирования уровней сопротивления на 93-93,5 руб./$1 остаются высокими - ПСБ
Риски тестирования курсом валютной пары доллар/рубль зоны сопротивления на верхней границе (93-93,5 руб./$1) текущего торгового диапазона на фоне невнятного внешнего фона пока остаются высокими, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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