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10 апреля 2024 года 09:59

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 10 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги во вторник в небольшом минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли. Трейдеры заняли осторожную позицию перед публикацией данных о динамике потребительских цен в США, являющихся ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Минтруда страны обнародует мартовский отчет по инфляции в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста потребительских цен в Штатах в прошлом месяце до 3,4% в годовом выражении с февральских 3,2%.

Статистика по рынку труда, обнародованная в минувшую пятницу, показала максимальный за последние 10 месяцев рост числа рабочих мест в американской экономике, а также неожиданное снижение безработицы. Сильные статданные и заявления некоторых представителей Федрезерва вынуждают трейдеров пересматривать прогнозы в отношении сроков и темпов снижения ставки ФРС. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в июне оценивается трейдерами в настоящее время в 51,2% против 73,3% месяцем ранее, по данным CME FedWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в среду. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с парламентскими выборами в стране. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 0,48%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился на 0,7% в ходе торгов, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 2%. В четверг Китай опубликует мартовские данные о динамике потребительских цен и цен производителей в стране. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть плавно подрастают в среду утром, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут данных о запасах энергоносителей в США. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $89,57 за баррель, что на 0,17% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 1,1%, до $89,42 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,16%, до $85,37 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на 1,4%, до $85,23 за баррель.

Снижению цен на нефть во вторник способствовал рост оптимизма трейдеров в отношении возможного перемирия Израиля с ХАМАС. В Иерусалиме заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опровергает. В воскресенье Израиль также заявил о выводе части войск из сектора Газа.

Внимание рынка в среду направлено на данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, продемонстрировали рост запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 5 апреля, на 3,034 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 9 апреля выросла в 3,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 29,578 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,507 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,04% и составил 105,72 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 894,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (+0,89%), "ГТЛК-001Р-17" (+0,18%) и "ГК Самолет БО-П11" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,55%), "АФК Система-1Р-11" (-0,54%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ завершил размещение 8-летних облигаций серии ПБО-002Р-40 c плавающей ставкой объемом 85 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 апреля. Инвесторы были представлены государственными и частными банками, инвестиционными компаниями, а также розничными инвесторами. Общий спрос на выпуск достиг 90 млрд рублей. Спред к RUONIA установлен по итогам сбора заявок на уровне 1,4% годовых.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" завершило размещение 5-летних облигаций серии ПБО-02-06 с офертой через два года объемом 8 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 апреля. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 16,3% годовых, а индикативный объем выпуска - 7 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена на уровне 16,05% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 17,29% годовых, а объем займа был увеличен до 8 млрд рублей. Купоны ежемесячные.

ООО "Газпром капитал" завершило размещение выпуска 5-летних облигаций с переменными купонами серии БО-002Р-14 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля. Спред к RUONIA был установлен в размере 1,3% годовых. Выпуск размещен в рамках второй программы биржевых облигаций компании серии 002Р на 500 млрд рублей. В рамках программы размещены 13 выпусков бондов на 445 млрд рублей, все с привязкой к RUONIA.

МФК "Джой мани" полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут переменными с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Формула для расчета 2-12-го купонов: ключевая ставка, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов - ключевая ставка (тоже на 5-й день) плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов - ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Эмиссия размещена в рамках бессрочной программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей.

Микрофинансовая компания "КарМани" (работает под брендом CarMoney (MOEX: CARM)) увеличила объем размещения 3-летних облигаций серии 002P-01 с 300 млн до 500 млн рублей. Размещение займа началось 9 апреля и продлится до 6 октября, или размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться как сумма ключевой ставки ЦБ, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий купону, и 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 9-го, 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов. Заем размещается в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ООО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии 001P-04R с 3 млрд до 4 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 15% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 16,08% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Кроме того, ООО "Селектел" увеличило объем программы облигаций серии 001Р с 10 млрд рублей до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов компании общим объемом 6 млрд рублей с погашением в 2025-2026 годах; 22 февраля компания погасила дебютные облигации на 3 млрд рублей.

ООО "Аполлакс Спэйс" (Apollax Space) 11 апреля начнет размещение дебютного выпуска облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов - на уровне 19% годовых, 25-42-го купонов - 17% годовых. Купоны ежемесячные. По займу будет предусмотрена амортизация: в даты окончания 25-41-го купонов будет погашено по 5,55% от номинала, еще 5,56% номинала - в дату завершения 42-го купона. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 5 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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