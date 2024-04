Гонконгский индекс прибавляет 2%

Dow Jones завершил торги вторника незначительным снижением, S&P 500 и Nasdaq выросли. Фондовые рынки АТР изменяются разнонаправленно в среду. Цены на нефть стабильны в среду утром.

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги во вторник в небольшом минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли.

Трейдеры заняли осторожную позицию перед публикацией данных о динамике потребительских цен в США, являющихся ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

Минтруда США обнародует мартовский отчет по инфляции в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение темпов роста потребительских цен в Штатах в прошлом месяце до 3,4% в годовом выражении с февральских 3,2%.

Статистика по рынку труда, обнародованная в минувшую пятницу, показала максимальный за последние 10 месяцев рост числа рабочих мест в американской экономике, а также неожиданное снижение безработицы.

Сильные статданные и заявления некоторых представителей Федрезерва вынуждают трейдеров пересматривать прогнозы в отношении сроков и темпов снижения ставки ФРС.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в июне оценивается трейдерами в настоящее время в 51,2% против 73,3% месяцем ранее, по данным CME FedWatch.

"С учетом более быстрого, чем ожидалось, экономического роста, устойчивости потребительского сектора и рынка труда, а также неуправляемой инфляции вероятность изменения политики ФРС, а тем более значительного снижения ставки, становится все менее вероятной", - отмечает главный экономист Stifel Лидси Пигза, слова которой приводит Market Watch.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) подорожали на 0,9% по итогам торгов во вторник. Компания представила новую версию ИИ-чипа под названием Gaudi 3, который станет широко доступным в третьем квартале.

Бумаги конкурирующей Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 2%.

Стоимость акций Boeing Co. (SPB: BA) упала на 1,9% к закрытию рынка. Авиастроительный концерн сократил поставки коммерческих самолетов в первом квартале 2024 года до минимума с середины 2021 года. В общей сложности в январе-марте Boeing поставил клиентам 83 лайнера против 157 самолетов в четвертом квартале.

Капитализация Alphabet Inc. (SPB: GOOG), материнской компании Google, выросла на 1,1%. Google представила новый ИИ-инструмент для создания видео Google Vids, призванный облегчить специалистам по маркетингу и рекламе создание и редактирование видеороликов.

Цена бумаг GE Aerospace опустилась на 1,3% несмотря на улучшение рекомендации для акций компании до "покупать" с "держать" аналитиками TD Cowen. Эксперты также повысили прогнозную цену бумаг до $180 со $175.

Акции Tesla (SPB: TSLA) Inc. подорожали на 2,3%. В понедельник стало известно, что производитель электромобилей урегулировал претензии семьи погибшего в аварии в 2018 году инженера, управлявшего автомобилем Tesla и использовавшего функцию автопилота. Судебные разбирательства по этому делу должны были начаться в Сан-Франциско во вторник.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 9,13 пункта (0,02%) и составил 38883,67 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 7,52 пункта (0,14%) - до 5209,91 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 52,68 пункта (0,32%) и составил 16306,64 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду.

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с парламентскими выборами в стране.

Трейдеры занимают осторожную позицию перед публикацией мартовских данных о динамике потребительских цен в США. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает ускорение инфляции в Штатах в прошлом месяце до 3,4% в годовом выражении с февральских 3,2%.

Темпы инфляции в стране в январе и феврале были выше прогнозов аналитиков, и сохранение этой тенденции в марте, вероятно, окажет давление на фондовые рынки.

"Трейдеры находятся в подвешенном состоянии перед публикацией данных по инфляции в США, - отмечает аналитик IG Market Ltd., слова которого приводит Bloomberg. - Они дадут понимание, прав ли был Федрезерв, считавший более сильную, чем ожидалось, инфляцию в первые два месяца года временным явлением".

В четверг Китай опубликует мартовские данные о динамике потребительских цен и цен производителей в стране.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,3% в ходе торгов в среду. Дешевеют акции Toyota Motor (-0,6%), Fast Retailing (-1,2%), Seven & I Holdings (-1,1%), Mitsubishi UFJ Financial (-0,7%), Sumitomo Mitsui Financial (-0,6%).

Цены производителей в Японии в марте выросли на 0,8% в годовом выражении после повышения на 0,6% месяцем ранее, сообщил в среду Банк Японии. Мартовские темпы подъема цен стали максимальными с октября.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился на 0,7% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng вырос на 2%.

Заметное снижение в материковом Китае демонстрируют акции поставщика сырья для производства аккумуляторов Beijing Easpring Material Technology (-3,2%), а также производителя батарей Contemporary Amperex Technology (-2%).

В Гонконге уверенно дорожают акции крупных IT-компаний, в том числе, Tencent (SPB: 700) Holdings (+3%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (+1,8%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (+0,5%), Xpeng (SPB: XPEV) Inc. (+7,9%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%. Дорожают акции горнодобывающих компаний: стоимость бумаг BHP Group выросла на 1%, Fortescue - на 2%, Rio Tinto - на 1,3%.

Цены на нефть стабильны в среду, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $89,45 за баррель, что на $0,03 (0,03%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,96 (1,1%), до $89,42 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,06 (0,07%), до $85,29 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $1,2 (1,4%), до $85,23 за баррель.

Снижению цен на нефть во вторник способствовал рост оптимизма трейдеров в отношении возможного перемирия Израиля с ХАМАС. В Иерусалиме заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опровергает. В воскресенье Израиль также заявил о выводе части войск из сектора Газа.

"Ближний Восток остается пороховой бочкой, - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого приводит Market Watch. - Хотя возможная эскалация конфликта часто обсуждается, это не соответствует ничьим интересам".

Внимание рынка в среду направлено на данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 5 апреля, на 3,034 млн баррелей.