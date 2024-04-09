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09 апреля 2024 года 19:48

Рубль во вторник немного ускорил снижение в основных валютных парах на фоне усилившей падение нефти

Москва. 9 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли на Московской бирже по итогам торгов во вторник; рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти.

Курс доллара США составил 93 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30 копеек выше величины на закрытие предыдущей сессии. При этом доллар достиг отметки 93 руб. впервые с 25 марта. Евро к этому времени стоил 100,82 руб./EUR1, подорожав на 21,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 26,18 копейки, до 96,52 руб. Курс китайского юаня вырос на 4,8 копейки - до 12,82 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел в основных валютных парах по итогам торгов во вторник на фоне усилившей падение нефти и спокойной обстановки на внешних рынках капитала, участники которых ждут данных о мартовской инфляции в США и итогов апрельского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Данные о динамике потребительских цен в США будут опубликованы в среду, они являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. По оценкам аналитиков, темпы роста потребительских цен в прошлом месяце замедлились до 3,2% с 3,4% в феврале.

В среду также будет опубликован протокол мартовского заседания Федрезерва.

Статистика по рынку труда, обнародованная в минувшую пятницу, показала максимальный за последние 10 месяцев рост числа рабочих мест в американской экономике, а также неожиданное снижение безработицы.

Сильные статданные и заявления некоторых представителей Федрезерва вынуждают трейдеров пересматривать прогнозы в отношении сроков и темпов снижения ставки ФРС.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в июне оценивается трейдерами в настоящее время в 51,3% против 73,3% месяцем ранее, по данным CME FedWatch.

Бывший президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард ожидает трех снижений ключевой процентной ставки Федрезерва в текущем году на фоне устойчивости экономики и приближения инфляции к целевому значению в 2%.

"В настоящий момент, наверное, стоит принимать прогнозы руководства и слова председателя за чистую монету, - сказал он в интервью Bloomberg TV. - Они по-прежнему ждут трех снижений в этом году. Это базовый сценарий".

Обнародованный в марте прогноз членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) предусматривает три понижения ставки в 2024 году, на 25 базисных пунктов каждое. Однако участники рынка оценивают вероятность такого сценария менее чем в 50%.

Заседание ЕЦБ состоится в четверг, и, по общему мнению экономистов, регулятор не станет менять ключевые процентные ставки, однако может дать более четкий сигнал относительно сроков первого снижения.

Цены на нефть усилили снижение вечером во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК понизилась на 0,51%, до $89,91 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,81%, до $85,72 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 0,6%.

Инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, власти Израиля заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, но ХАМАС эту информацию опровергает. В воскресенье Израиль также заявил о выводе части войск из сектора Газа.

Также на этой неделе трейдеры ждут ежемесячных прогнозов мирового спроса на топливо от ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Как сообщил "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, во вторник рубль продолжил нести умеренные потери к доллару, постепенно сползает к отметке 93 руб./$1; не исключен краткосрочный выход доллара в область 93-93,5 руб.

"Давление на рубль формируют активный спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и инвесторов, повышенные расходы бюджета и напряженная геополитика. В то же время нормативы обязательной продажи выручки для экспортеров, эффект от жесткой денежно-кредитной политики, а также более высокие цены на нефть, установившиеся в марте, сдерживают нацвалюту от ослабления. Возвращение доллара ближе к 91 руб. возможно ближе к концу месяца при поддержке налогового периода", - говорит Бахтин.

"Во вторник российский рубль понизился. Внутридневная волатильность сократилась для рублевых пар. Инвесторы настроены вполне нейтрально, что обусловлено стабильным внешним и внутренним новостным потоком", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль остается стабильным, несмотря на локальное снижение сегодня. Торгуется в районе 93 руб. по отношению к доллару США. Рубль остается примерно в середине ожидаемого нами диапазона 91-94 руб. за доллар до конца недели. Значительных предпосылок к началу снижения рубля сейчас нет. Российский валютный рынок остается сбалансированным за счет относительно высоких цен на нефть и продаж со стороны ЦБ и Минфина. Стратегическую поддержку курсу рубля оказывает в том числе жесткая монетарная политики ЦБ", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 апреля на 16,53 копейки, до 92,7463 руб./$1, и увеличил курс евро на 52,37 копейки, до 100,7473 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник увеличился на 16,28 копейки по отношению к понедельнику и составил 92,6945 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 15,8 копейки, повысившись до 92,7463 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $950,858 млн, из которых $303,192 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $647,666 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 53,13 копейки, до 100,6947 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 49,75 копейки, до 100,7608 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR376,823 млн, из которых EUR118,178 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR258,645 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 9 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 570 млрд рублей (при лимите 2 трлн 570 млрд рублей и спросе 2 трлн 809,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,85% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 апреля, банки разместили 3 трлн 510 млрд рублей (при лимите 3 трлн 510 млрд рублей и спросе 3 трлн 543,2 млрд рублей) в среднем по ставке 15,89% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 910 млрд рублей (при лимите 1 трлн 910 млрд рублей и спросе 2 трлн 132,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,84% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 апреля выросла на 14 базисных пунктов - до 15,86% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась во вторник на 1 базисный пункт - до 15,76% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 16,0% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно понедельника на 2 базисных пункта, до 15,69% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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