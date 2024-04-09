Котировки евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на ценовой отскок UST

Москва. 9 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на коррекционный отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,8% от номинала (доходность - 9,34% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 66,44% от номинала (доходность также не изменилась, составив 9,17% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Котировки самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменились, составив 56,63% от номинала (доходность - 9,96% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 566 базисных пунктов - до 75,65% от номинала (их доходность увеличилась на 384 базисных пункта, составив 18,82% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 268 базисных пунктов - до 74,82% от номинала (их доходность снизилась на 128 базисных пунктов - до 13,95% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 67,87% от номинала (доходность выросла всего 1 базисный пункт, составив 12,84% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 1 базисный пункт - до 66,79% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 9 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют коррекционный отскок перед публикацией данных о динамике потребительских цен в США, являющихся ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

Процентные ставки гособлигаций США умеренно опускается во вторник после обновления четырехмесячных максимумов накануне, инвесторы ждут новых данных об инфляции. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась в ходе торгов на 6 базисных пунктов, составив 4,37% годовых. В понедельник показатель достигал 4,465% годовых, самой высокой отметки с конца ноября, на опасениях, что сильные статданные по американской экономике замедлят темпы снижения процентной ставки Федрезерва.

Данные о мартовской инфляции в США будут опубликованы в среду. По оценкам опрошенных Trading Economics аналитиков, темпы роста потребительских цен в прошлом месяце замедлились до 3,2% с 3,4% в феврале. "Рост экономики ускоряется сверх ожиданий, потребительские расходы и рынок труда остаются сильными, и, с учетом с повышенной инфляции в последние два месяца, перспективы изменения политики ФРС, не говоря уже о значительном снижении ставок, становятся все более туманными", - отметила старший экономист Stifel Линдси Пьегза.

Статистика по рынку труда, обнародованная в минувшую пятницу, показала максимальный за последние 10 месяцев рост числа рабочих мест в американской экономике, а также неожиданное снижение безработицы. Сильные статданные и заявления некоторых представителей Федрезерва вынуждают трейдеров пересматривать прогнозы в отношении сроков и темпов снижения ставки ФРС. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в июне оценивается трейдерами в настоящее время в 51% против 73% месяцем ранее, по данным CME FedWatch.