Рубль днем слегка дешевеет в основных валютных парах на фоне слабых изменений на рынке нефти

Москва. 9 апреля. Доллар США, евро и китайский юань слегка подрастают на Московской бирже днем во вторник; рубль немного дешевеет к бивалютной корзине на фоне слабых изменений цен на нефть.

Курс доллара США составил 92,8 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10 копеек выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,77 руб./EUR1, подорожав на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 13,15 копейки, до 96,39 руб. Курс китайского юаня вырос на 2,45 копейки - до 12,79 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет в основных валютных парах в ходе дневных торгов на фоне небольшой смешанной динамики цен на нефть и спокойной обстановки на внешних рынках капитала, участники которых ждут данных о мартовской инфляции в США и итогов апрельского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Данные о динамике потребительских цен в США будут опубликованы в среду, они являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. По оценкам аналитиков, темпы роста потребительских цен в прошлом месяце замедлились до 3,2% с 3,4% в феврале.

В среду также будет опубликован протокол мартовского заседания Федрезерва.

Заседание ЕЦБ состоится в четверг, и, по общему мнению экономистов, регулятор не станет менять ключевые процентные ставки, однако может дать более четкий сигнал относительно сроков первого снижения.

Российская валюта во вторник снижается в сторону 93 руб. по отношению к доллару США, отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Глобально ситуация на российском валютном рынке не меняется. Сегодняшнее ослабление рубля укладывается в рамки локальной коррекции. На текущей неделе также нет каких-то значимых предпосылок для сильного движения национальной валюты, так как валютный рынок остается сбалансированным. Поддержку курсу рубля оказывают сравнительно высокие цены на нефть, а также жесткая монетарная политики ЦБ. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 91-94 руб./$1", - отмечает Яковлев.

Рубль может подешеветь во вторник до 93 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль подешевел в понедельник до 92,7 руб./$1, активность экспортеров снизилась. До уплаты налогов в апреле еще довольно далеко, поэтому если и сегодня активность экспортеров будет низкой, то рубль может подешеветь до 93 руб./$1", - пишут эксперты.

Цены на нефть почти не меняются днем во вторник после падения накануне. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 0,1%, до $90,47 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,01%, до $86,41 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,9%, WTI - на 0,6%.

Инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, власти Израиля заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, но ХАМАС эту информацию опровергает. В воскресенье Израиль также заявил о выводе части войск из сектора Газа.

Тем временем Тегеран по-прежнему обещает дать ответ на удар по посольству Ирана в Сирии, и угроза прямого противостояния Израиля с Ираном увеличивает геополитические риски, пишет MarketWatch со ссылкой на мнение аналитиков.

Также на этой неделе трейдеры ждут ежемесячных прогнозов мирового спроса на топливо от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Банк России во вторник, 2 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 570 млрд рублей (при лимите 2 трлн 570 млрд рублей и спросе 2 трлн 809,3 млрд рублей) в среднем по ставке 15,85% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 апреля, банки разместили 3 трлн 510 млрд рублей (при лимите 3 трлн 510 млрд рублей и спросе 3 трлн 543,2 млрд рублей) в среднем по ставке 15,89% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 910 млрд рублей (при лимите 1 трлн 910 млрд рублей и спросе 2 трлн 132,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,84% годовых.