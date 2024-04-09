Индекс Мосбиржи может вырасти до плюс-минус 3600п во 2К24 - "Русс-Инвест"

Индекс Мосбиржи может вырасти до плюс-минус 3600 пунктов во втором квартале текущего года, считает главный экономист инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.

"Что касается перспектив рынка, то индекс Мосбиржи, похоже, прошел сопротивление в диапазоне 3400-3410 пунктов. И хотя рынок несколько перегрет и вполне возможна (с технической точки зрения) коррекция, если судить по дивергенции с индексом относительной силы, тем не менее мы по-прежнему позитивно смотрим на российский рынок акций в связи с продолжающимся экономическим ростом в стране, фундаментально низкой оценкой, неплохими дивидендными перспективами, возможным снижением ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии и поставленной президентом задачей увеличения капитализации рынка ценных бумаг, - пишет эксперт в комментарии. - Наши ориентиры, озвученные в начале года, пока остаются прежними - предполагаем, что индекс во II квартале вполне может вырасти до уровня плюс-минус 3600 пунктов и закрыть разрыв, образовавшийся 16 февраля 2022 года".

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