"Финам" повысил рейтинг акций Норникеля до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций ГМК "Норильский никель" с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги в 182,34 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева.

"Акции эмитента в ходе коррекции с ноября 2023 года заметно опустились ниже нашей целевой цены, накопив достаточный потенциал, и на фоне повышения цен на медь и никель показывают признаки разворота. В 2023 году компания зафиксировала снижение результатов г/г. Еще одним негативным фактором стало отсутствие внятной дивидендной политики "Норникеля" после того, как истек срок действия акционерного соглашения, - пишет эксперт. - Эти факторы, на наш взгляд, к настоящему времени уже учтены в ценах. Наши оценки по компании остаются в силе".

ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель меди, платины, кобальта и родия.

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