"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Exxon Mobil с целью $114,1 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,3%, стоп-приказ: $122,1, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, дальнейший значительный рост цен на нефть выглядит маловероятным, а прогнозная доходность дивидендов и байбэка у ExxonMobil после роста акций составляет только 7,4%. Из-за сочетания данных факторов можно ожидать техническую коррекцию в бумаге.

"С технической точки зрения акции формируют разворотные сигналы в сторону коррекции. При объеме короткой позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $122,1 риск на портфель составит 0,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,1", - указывают в "Финаме".

ExxonMobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

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