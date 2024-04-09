Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг бумаг Etalon на уровне "держать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг бумаг Etalon на уровне "держать", позитивно оценивая отчетность компании за 1К24, говорится в комментарии аналитика инвестбанка Марии Лукиной.

"Etalon Group представила операционные результаты за 1К24: продажи выросли на 205% г/г до 41 млрд руб. в денежном выражении и на 157% г/г до 189 тыс. м2 в натуральном, - отмечает эксперт. - Сильный рост продаж в натуральном выражении связан с увеличением продаж в Москве на 201% г/г, в Санкт Петербурге - на 157% г/г, в других регионах на 104% г/г. В результате этой динамики и роста средней стоимости квадратного метра на 19% г/г (+11% к/к) компании удалось выйти на рекордные продажи на уровне 41 млрд руб. В структуре продаж регионы все более значимы: компания продолжает делать ставку на их развитие. Росту спроса также способствовало увеличение доли продаж с рассрочкой платежа до сдачи объекта, что частично заменило продажи с ипотекой. Доля ипотечных сделок в продажах оказалась ниже 47% в 1К23 и 51% в 4К23, составив 25% в 1К24. Отчетность мы расцениваем позитивно и подтверждаем рейтинг "держать" по акциям Etalon Group".

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