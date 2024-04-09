Рынок акций РФ утром превысил 3430п по индексу МосБиржи, упала "Система" на новостях

Москва. 9 апреля. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и попыток нефти подрасти (Brent поднялась к $90,5 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3430 пунктов во главе с бумагами ПАО "Полюс" и "Русала", упали акции АФК "Система" после выхода накануне вечером отчета за 2023 год.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3432,2 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1166,44 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 4,9%.

Доллар стоит 92,68 рубля (-0,02 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,9%), ОК "Русал" (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Сбербанк в марте получил 128,5 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 125,3 млрд руб. прибыли годом ранее; по итогам I квартала чистая прибыль банка увеличилась до 364 млрд руб. против 350,2 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности банка.

Подешевели акции АФК "Система" (-4,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,6%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Консолидированная выручка АФК "Система" в 2023 году по МСФО превысила 1 трлн рублей, увеличившись с 2022 года на 16,8%. Как сообщила корпорация, OIBDA группы в 2023 году составила 266,2 млрд рублей, чистый убыток АФК оказался на уровне 5,3 млрд рублей против 43,5 млрд рублей прибыли годом ранее. В компании объясняют размер показателя "консервативным подходом, применяемым группой при формировании резервов по финансовым вложениям в консолидированных финансовых результатах". Без учета влияния данного фактора прибыль составляет 6,2 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров АФК "Система" пройдет 28 июня в форме заочного голосования; в повестку собрания, в том числе, включен вопрос о выплате дивидендов за 2023 год. Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании - 4 июня.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", после превышения индексом МосБиржи отметки 3400 пунктов рынок акций оказался на распутье: с одной стороны, рост не может продолжаться вечно, с другой - преодолена сильная на психологическом уровне область сопротивления, что позволяет индексу сохранить восходящий тренд до 3500 пунктов.

Текущая коррекция цен на нефть также может негативно отразиться на главном бенефициаре - нефтегазовом секторе, вес компаний которого в индексе достаточно высок. Что касается отдельных компаний, то во вторник стоит обратить внимание на акции "Группы Позитив" (MOEX: POSI) в свете отчетности по МСФО за 2023 год.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций с начала недели продолжает подъем, хотя более логичным было бы продолжение легкой коррекции, которая пыталась зародиться еще в пятницу.

Среднесрочным инвесторам стоит продолжать держать бумаги в портфелях, быть может, сокращая позиции по акциям тех эмитентов, кто не расщедрится на дивиденды. Не получилась коррекция и в нефти Brent, которая торгуется выше $90 за баррель. Похоже, что на достигнутых уровнях нефть может залечь в боковик, а в дальнейшем попытаться выйти из него вверх с первой целью $95 за баррель. В конце недели ожидаются отчетности ОПЕК и МЭА, которые, возможно, спровоцируют уверенное движение.

Продолжается ралли не очень ликвидных акций "Русснефти" (MOEX: RNFT), которые по-прежнему лидируют по оборотам торгов, хотя никаких новостных предпосылок для столь бурного роста нет - тут, скорее, налицо последствия спекулятивной атаки. Несмотря на то, что с начала года бумага уже выросла более чем на 100%, подъем вполне может быть продолжен, как, впрочем, и серьезная фиксация прибыли. В данной ситуации предсказать динамику невозможно, считает аналитик.

Globaltrans (MOEX: GLTR) накануне неплохо отчитался за прошлый год, однако никакой ясности с дивидендами после редомициляции компании в ОАЭ нет. Это главный негативный фактор для бумаг компании. Неудивительно, что отчетность была проигнорирована, и по эмитенту продолжилась фиксация прибыли после неоправданного роста за первые два дня апреля на 19%, отмечает Антонов.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, индекс МосБиржи во вторник будет проторговывать зону 3400-3450 пунктов.

"Рынок выглядит по-прежнему неплохо, и, по нашему мнению, будет тяготеть в апреле к повышению в зону 3500+ пунктов, но локально может несколько сбавить ход после неплохого старта недели и ввиду смешанного внешнего фона", - полагает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", Ozon во вторник раскрыл финансовые результаты по МСФО за 2023 год, на фоне чего нельзя исключать фиксации прибыли инвесторами. Сбербанк опубликовал результаты по РСБУ за март 2024 года. Темп роста потребкредитов в Сбербанке в марте ускорился до 1,4% с 1% в феврале. Статистика может стать неплохим краткосрочным драйвером для роста котировок акций Сбербанка, полагают эксперты.

В США накануне индексы акций изменились всего на 0,03-0,04% в ожидании важных событий недели - выхода новых статданных о потребительской и производственной инфляции, индекса потребительского доверия Мичиганского университета и протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Кроме того, в пятницу стартует сезон отчетностей. В этот день свои финансовые показатели раскроют JPMorgan, Wells Fargo (SPB: WFC), Citigroup и Blackrock (SPB: BLK).

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), просела Европа (индексы CAC 40 и DAX снизились на 0,3-0,6%, FTSE подрос на 0,03%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели в пределах 0,1%).

Инвесторы ждут в четверг публикации данных о мартовской динамике потребительских цен и цен производителей в Китае, а в пятницу - данных о его внешней торговле за март.

Участники рынков также оценивают заявления главы Минфина США Джанет Йеллен, сказавшей накануне, что она не исключает введения пошлин на китайский экспорт в сфере "зеленой" энергетики.

На нефтяном рынке утром во вторник цены слабо растут после спада накануне, поддержку котировкам оказывает отсутствие прогресса в переговорах о перемирии между Израилем и ХАМАС, пишет Trading Economics.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $90,54 за баррель (+0,2% и -0,9% накануне), майская цена WTI - $86,58 за баррель (+0,2% и -0,6% в понедельник).

Власти Израиля уже определили дату начала операции Армии обороны Израиля в городе Рафахе на юге сектора Газа, сообщил в понедельник глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Наземную операцию в Рафахе израильские власти считают одним из основных элементов операции по уничтожению ХАМАС, называя этот город последним оплотом группировки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+11,7%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+8,2%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+5,5%), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+4,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,8%).

Подешевели акции SFI (MOEX: SFIN) (-3,6%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-2,5%), ГК "Астра" (MOEX: ASTR) (-2,3%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-2,2% и -3,4% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (-2,2%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,91 млрд рублей (из них 2,67 млрд рублей пришлось на акции АФК "Система", 2,51 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,76 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").