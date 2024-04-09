"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка и целевую цену на уровне 350 руб. на оба типа акций с горизонтом инвестирования 12 месяцев, сообщается в комментарии брокера.

"Мы ожидали отчет Сбербанка за март 2024 года по РПБУ немного хуже, но в итоге получили достаточно сильные финансовые показатели за первый квартал. Кредитный портфель вновь начал свой рост, причем по всем сегментам: выросли и ипотеки, и потребкредиты, и кредитные карты, и корпоративное кредитование. Слабым местом в этом месяце оказались лишь комиссионные доходы. Стоимость риска, вызывавшая беспокойство в январе и феврале, теперь начала нормализовываться. Соотношение расходов и доходов, а также рентабельность капитала находятся в рамках прогноза. Как итог, мы подтверждаем целевую цену в 350 рублей на оба типа акций на горизонте 12 месяцев и рекомендацию "покупать" (потенциал 24% с учетом дивидендов)", - пишут эксперты.

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