"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "Северстали", сообщается на портале БКС Экспресс.

"Подтверждаем топ-идею "Лонг Северсталь", которая заработала 8% с выхода последнего отчета 6 марта, побив индекс на 5 п.п. Считаем, что идея принесет еще 10% до конца мая в преддверии финансовой отчетности за I квартал 2024 года и решения совета директоров по дивидендам. При текущих ценах на сталь и курсе рубля бумаги металлурга торгуются на исторических уровнях 8х по Р/Е. Ожидаемый рост цен в условиях сезонного увеличения спроса окажет позитивное влияние на прибыли компании и снизит мультипликатор", - пишут аналитики.

"Северсталь" первая из сталеваров объявила дивиденды за прошлый год в размере чуть выше 191 руб. на акцию (доходность чуть выше 10%), что сильно поддержало котировки, напоминают эксперты. Компания сохраняет существенную чистую денежную позицию, даже несмотря на недавнюю сделку по приобретению "А Групп" - сумма эквивалентна 5-7% чистой денежной позиции на конец 2023 года, по оценкам аналитиков.

"Таким образом, логично было бы и дальше распределять накопившиеся денежные средства среди акционеров в виде дивидендов, учитывая отсутствие крупных активов для покупки в ближайшее время. По нашим оценкам, до конца года сталевар может выплатить еще дивиденды свыше 100 руб. на акцию, что с учетом ранее рекомендованных 191,51 руб. обеспечит доходность до 18%", - прогнозируют в "БКС МИ".

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