Цена золота может подняться к отметке $2500/унц. в текущем году - ПСБ

Цена золота может подняться к отметке $2500 за тройскую унцию в текущем году, полагают аналитики Промсвязьбанка ( ПСБ).

"Цены на золото обновили исторические максимумы, пытаясь закрепиться выше уровня $2300/унц., нашей цели на этот год. А на серебро - вплотную подобрались к району максимальных значений 2021 года, $28-29/унц. Ключевые драгоценные металлы демонстрируют с конца февраля впечатляющий рост, прибавив 16% и 25% соответственно. И хотя они выглядят заметно перегретыми и могут скорректироваться в ближайшие дни, ряд факторов оказывает среднесрочную поддержку котировкам", - отмечается в комментарии.

Ралли в золоте и серебре, а также оживление спекулятивных покупок происходят при растущих долларовых ставках, подчеркивают аналитики банка. Так, доходность 10-летних UST вернулась на уровни ноября прошлого года, выше 4,4% годовых, что обусловлено хорошей статистикой по США и сомнениями отдельных представителей ФРС в необходимости снижения ключевой ставки.

"Золото рискует пойти в этом году выше и подняться к отметке $2500/унц., - прогнозируют в ПСБ. - Хотя текущие цены на драгметаллы не выглядят устойчивыми с макроэкономической точки зрения, вероятное затягивание фазы высоких цен на драгметаллы заметно улучшит виды на финпоказатели компаний-производителей, таких как "Полюс", Polymetal и ЮГК".

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