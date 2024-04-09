Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций Системы на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций АФК "Система" на уровне "покупать", сообщается в обзоре банка.

"Публикация финансовых результатов АФК "Система" за 4К23 носит нейтральный характер, так как основные компании из портфеля холдинга уже отчитались о своих показателях. Акции АФК "Система" торгуются со значительным дисконтом к рыночной стоимости портфельных активов, и мы подтверждаем рейтинг "покупать", - пишет аналитик Константин Белов.

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