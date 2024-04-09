Рубль может подешеветь во вторник до 93 руб./$1 - SberCIB

Рубль может подешеветь во вторник до 93 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль подешевел в понедельник до 92,7 руб./$1, активность экспортеров снизилась. До уплаты налогов в апреле еще довольно далеко, поэтому если и сегодня активность экспортеров будет низкой, рубль может подешеветь до 93 руб./$1", - пишут эксперты.

Баррель Brent подешевел на $0,79, до $90,38. По мнению аналитиков, давление на котировки оказало заявление Израиля о выводе части войск с юга сектора Газа и проведение переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. По прогнозам SberCIB, Brent во вторник будет торговаться вблизи $91 за баррель.

"Минфин сегодня объявит параметры очередных аукционов ОФЗ. Доходности долгосрочных (с погашением более чем через 10 лет) номинальных выпусков могут вырасти на несколько базисных пунктов, как это часто происходит по вторникам", - прогнозируют аналитики инвестбанка.

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