SberCIB сохраняет позитивную оценку бумаг Globaltrans

SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку бумаг Globaltrans, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Globaltrans сильно отчитался за вторую половину 2023 года, обновив рекорд по всем финансовым показателям, - пишут аналитики Георгий Иванин и Никита Ковалев. - Во втором полугодии драйверами были рост доходов от оперирования полувагонов и доходов от сдачи в аренду цистерн, а также роста процентных доходов. Компания в пресс-релизе отметила, что вопрос возобновления дивидендов находится в её фокусе - ей предстоит ещё разработать схему для выплаты российским держателям бумаг".

После решения вопроса по схеме выплаты дивидендов эксперты полагают, что компания без ущерба для финансовой стабильности способна распределить в виде дивидендов все средства на балансе или как минимум всю чистую денежную позицию. Это 31% и 20% от капитализации компании по закрытию на 5 апреля.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на расписки Globaltrans. Они торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2024о на уровне 2,0, что в 1,5 раза ниже пятилетнего среднего. В то же время реализация потенциала роста котировок будет зависеть от того, как скоро компания вернется к выплате дивидендов", - делают вывод Иванин и Ковалёв.

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