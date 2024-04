Фондовые рынки США и Азии без выраженной динамики, Brent торгуется у $90,6 за баррель

Индексы США почти не изменились по итогам торгов. Азиатские акции не показывают единой динамики. Нефть восстанавливается после спада накануне, Brent у $90,6 за баррель.

Американские фондовые индексы почти не изменились по итогам торгов в первый день насыщенной событиями недели.

На этой неделе в США будут обнародованы новые данные о потребительской и производственной инфляции, индекс потребительского доверия Мичиганского университета и протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Кроме того, в пятницу стартует сезон отчетностей. В этот день свои финансовые показатели раскроют JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Wells Fargo (SPB: WFC), Citigroup Inc. (SPB: C) и Blackrock (SPB: BLK).

Акции Tesla (SPB: TSLA) подорожали на 4,9% по итогам торгов в понедельник. Глава компании Илон Маск сообщил в социальной сети X, что 8 августа производитель электромобилей представит беспилотное такси.

Рыночная стоимость Kimberly-Clark Corp. (SPB: KMB) снизилась на 0,2% после новостей о том, что компания продаст австралийской Ansell бизнес, занимающийся дизайном, маркетингом и реализацией перчаток, очков и одежды под брендами Kimtech и KleenGuard, за $640 млн.

Бумаги Spirit Airlines (SPB: SAVE) прибавили в цене 6,6%. Авиакомпания договорилась с Airbus SE о переносе сроков поставки самолетов, что, как ожидается, позволит ей сэкономить порядка $340 млн в следующие два года.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) уменьшилась на 0,9% на фоне новых проблем с продукцией компании. Самолет ее производства, направлявшийся из Денвера в Хьюстон, был вынужден вернуться в аэропорт после того, как обшивка двигателя отлетела и ударилась о щиток закрылка во время взлета. Пассажиры не пострадали и улетели следующим рейсом. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проводит расследование инцидента.

Акции Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - авиакомпании, которой принадлежит лайнер, - подорожали на 1,1%.

Котировки бумаг производителя компонентов для оборонной и аэрокосмической отраслей Ducommun Inc. подскочили на 15%, до $55,86 за штуку, после подтверждения им информации о получении предложения о покупке по цене $60 за акцию от частной инвесткомпании Albion River.

GE Vernova - бывший сегмент разделенной General Electric Co. (SPB: GE) - нарастила капитализацию на 5,9%. Аналитик JPMorgan Марк Страуз повысил рейтинг акций электроэнергетической компании до эквивалентного рекомендации "покупать" с "держать".

Бумаги Merck & Co. (SPB: MRK) подешевели на 1,1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average потерял 0,03% и составил 38892,8 пункта.

Standard & Poor''s 500 понизился на 0,04% - до 5202,39 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,03% и составил 16253,96 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах во вторник.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,3%, гонконгский Hang Seng - растет на 0,6%.

Инвесторы ждут в четверг публикации данных о мартовской динамике потребительских цен и цен производителей в Китае, а в пятницу - данных о его внешней торговле за март.

Участники рынков также оценивают заявления главы Минфина США Джанет Йеллен, сказавшей накануне, что она не исключает введения пошлин на китайский экспорт в сфере "зеленой" энергетики.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции Xinyi Solar Holdings, дорожающие на 6%.

Также значительно повышается капитализация NetEase Inc. (SPB: NTES) (+4,6%), Hang Seng Bank (+4%), Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology, Xinyi Glass Holdings (+3,9% у обеих), Zhongsheng Group Holdings, ENN Energy (+3,7% у обеих), New World Development (+3,5%), Henderson Land Development (+3,3%) и Xiaomi (SPB: 1810) (+3,1%).

Бумаги Baidu Inc. (SPB: BIDU) дешевеют на 3,3%, China Hongqiao Group - на 2,6%, CNOOC - на 1,2%, China Resources Power Holdings - на 0,9%, JD.com Inc.- на 0,8%, China Shenhua Energy - на 0,5%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,9%.

Заметнее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Yaskawa Electric (+6,6%).

Рыночная стоимость Mitsubishi Materials растет на 5,4%, Fujikura - на 5,1%, Sumitomo Metal Mining - на 4,4%, Shin-Etsu Chemical и Mitsubishi Estate - на 3,7%, Dowa Holdings - на 3,4%, Tokyo Electron - на 3,2%.

Капитализация DIC Corp. уменьшается на 2,2%, Keisei Electric Railway и Shimizu - на 2%, ZOZO - на 1,9%, SoftBank Corp. и Daiwa House Industry - на 1,3%, Renesas Electronics, Obayashi, GS Yuasa и Resona Holdings - на 1,2%.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,4%.

Бумаги Samsung Electronics и Hyundai Motor дешевеют на 1,3%, Posco - на 0,1%, Korean Air Lines - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

Как стало известно во вторник, индекс делового доверия к экономике Австралии, рассчитываемый National Australia Bank (NAB), в марте вырос до 1 пункта с 0 пунктов месяцем ранее, а индекс потребительского доверия, рассчитываемый Westpac и Институтом Мельбурна, в апреле снизился второй месяц подряд - на 2,4%, до 82,4 пункта.

Капитализация Rio Tinto во вторник повысилась на 3,2%, BHP - на 2%.

Цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после спада накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 мск составляет $90,57 за баррель, что на $0,19 (0,21%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,79 (0,9%), до $90,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на $0,13 (0,15%), до $86,56 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,48 (0,6%), до $86,43 за баррель.

В ходе прошлой сессии международный бенчмарк опускался до $88,78 за баррель, североамериканский - до $84,69 за баррель.

Во вторник котировки растут на фоне отсутствия прогресса в переговорах о перемирии между Израилем и ХАМАС, пишет Trading Economics.

При этом власти Израиля уже определили дату начала операции армии обороны Израиля в городе Рафахе на юге сектора Газа, сообщил в понедельник глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Наземную операцию в Рафахе израильские власти считают одним из основных элементов операции по уничтожению ХАМАС, называя этот город последним оплотом группировки.