Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет тяготеть в апреле к превышению отметки 3500п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет тяготеть в апреле к превышению отметки 3500 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рынок акций начал неделю ростом: индекс Мосбиржи с открытия вернулся в зону 3400+ пунктов и смог прибавить по итогам дня 0,8% при повышенной торговой активности, - отмечает эксперт. - Несмотря на попытки отката нефтяных котировок, правда, не очень убедительные, в ключевых бумагах нефтегазового сектора преобладали покупки. Во вторник ждем, что индекс Мосбиржи перейдет к проторговке диапазона 3400-3450 пунктов. Рынок выглядит по-прежнему неплохо и, по нашему мнению, будет тяготеть в апреле к повышению в зону 3500+ пунктов, но локально может несколько сбавить ход после неплохого старта недели и ввиду смешанного внешнего фона".

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