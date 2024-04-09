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Главная / Мнения аналитиков / Давление на котировки ОФЗ сохраняется - ПСБ
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09 апреля 2024 года 09:34
Давление на котировки ОФЗ сохраняется - ПСБ
Давление на котировки ОФЗ сохраняется, отмечает в комментарии управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Доходность индекса RGBI прибавила в понедельник еще 3 б.п., достигнув 13,56% годовых. Ключевые факторы остаются прежними - смещение ожиданий по началу цикла снижения ставки и его траектории, а также заимствования Минфина (1 трлн руб. на 2 квартал), - пишет эксперт. - Экономическая активность остается на высоком уровне, в результате чего мы смещаем наш прогноз по снижению ключевой ставки с июня на III квартал 2024 года и по итогам года ожидаем ставку на уровне 14%. Во II квартале ЦБ, вероятно, сможет уже дать направленный сигнал по ставке, что поддержит котировки облигаций с фиксированным купоном. Однако за счет размещения ОФЗ реакция рынка, вероятно, будет сдержанной". Учитывая весьма плавную траекторию снижения ключевой ставки при сохранении высокой неопределенности в части инфляционных рисков, Грицкевич рекомендует по-прежнему сохранять основную долю облигационного портфеля в корпоративных облигациях с плавающим купоном (рейтинг ААА-А). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ПРОГНОЗ
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