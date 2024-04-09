Давление на котировки ОФЗ сохраняется - ПСБ

Давление на котировки ОФЗ сохраняется, отмечает в комментарии управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходность индекса RGBI прибавила в понедельник еще 3 б.п., достигнув 13,56% годовых. Ключевые факторы остаются прежними - смещение ожиданий по началу цикла снижения ставки и его траектории, а также заимствования Минфина (1 трлн руб. на 2 квартал), - пишет эксперт. - Экономическая активность остается на высоком уровне, в результате чего мы смещаем наш прогноз по снижению ключевой ставки с июня на III квартал 2024 года и по итогам года ожидаем ставку на уровне 14%. Во II квартале ЦБ, вероятно, сможет уже дать направленный сигнал по ставке, что поддержит котировки облигаций с фиксированным купоном. Однако за счет размещения ОФЗ реакция рынка, вероятно, будет сдержанной".

Учитывая весьма плавную траекторию снижения ключевой ставки при сохранении высокой неопределенности в части инфляционных рисков, Грицкевич рекомендует по-прежнему сохранять основную долю облигационного портфеля в корпоративных облигациях с плавающим купоном (рейтинг ААА-А).

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