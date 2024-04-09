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09 апреля 2024 года 09:33

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 9 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы почти не изменились по итогам торгов в первый день насыщенной событиями недели. На этой неделе в США будут обнародованы новые данные о потребительской и производственной инфляции, индекс потребительского доверия Мичиганского университета и протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Кроме того, в пятницу стартует сезон отчетностей. В этот день свои финансовые показатели раскроют JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и Blackrock.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно на торгах во вторник. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,3%, гонконгский Hang Seng - растет на 0,6%. Инвесторы ждут в четверг публикации данных о мартовской динамике потребительских цен и цен производителей в Китае, а в пятницу - данных о его внешней торговле за март. Участники рынков также оценивают заявления главы Минфина США Джанет Йеллен, сказавшей накануне, что она не исключает введения пошлин на китайский экспорт в сфере "зеленой" энергетики. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 1,08%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,5%.

В свою очередь цены на нефть восстанавливаются утром во вторник после спада накануне. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $90,57 за баррель, что на 0,21% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 0,9%, до $90,38 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене к этому времени на 0,19%, до $86,59 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,6%, до $86,43 за баррель.

Нефтяные котировки растут во вторник на фоне отсутствия прогресса в переговорах о перемирии между Израилем и ХАМАС. При этом власти Израиля уже определили дату начала операции армии обороны Израиля в городе Рафахе на юге сектора Газа, сообщил в понедельник глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. Наземную операцию в Рафахе израильские власти считают одним из основных элементов операции по уничтожению ХАМАС, называя этот город последним оплотом группировки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 8 апреля снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,014 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,367 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился всего на 0,02% и составил 105,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (6-8 апреля) прибавил 0,06%, поднявшись до 894,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,38%), "Магнит БО-004Р-01" (+0,29%) и "АФК Система-1Р-11" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-0,9%), "ГТЛК-001Р-17" (-0,37%) и "АФК Система-1P-21" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение дополнительного выпуска N2 облигаций серии 005P-03P объемом 5 млрд рублей. Цена доразмещения составила 99,5% от номинала. Основной выпуск 10-летних облигаций серии 005P-03P с офертой через 3,3 года объемом 17 млрд рублей банк разместил в начале марта. Ставка 1-13-го квартальных купонов установлена на уровне 13,7% годовых. 25 марта ГПБ доразместил выпуск на 208,7 млн рублей по цене 100% от номинала. С учетом второго доразмещения объем выпуска в обращении составляет 22,2 млрд рублей.

Микрофинансовая компания "КарМани" (работает под брендом CarMoney (MOEX: CARM)) 9 апреля начнет размещение 3-летних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться как сумма ключевой ставки ЦБ, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий купону, и 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 9-го, 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ПАО "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) установило финальный ориентир спреда к RUONIA 3-летних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей на уровне 430 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. По займу предусмотрены квартальные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из RUONIA + спред. Техразмещение запланировано на 11 апреля, принять участие смогут только квалифицированные инвесторы.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 6-го купона облигаций серии 001Р-08 на уровне 18,5% годовых. Десятилетний выпуск на 1 млрд рублей был размещен в октябре 2021 года по ставке 9,25% годовых. Ставка текущего купона - 15,5% годовых. По выпуску 23 апреля предстоит исполнение оферты.

МФК "Саммит" установила ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 21% годовых. Компания разместила выпуск 3-летних облигаций на 150 млн рублей в феврале 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.

ВЭБ выкупил по оферте 8 млн 776 тыс. 494 облигации серии 19 по цене 100% от номинала, или 87,7% эмиссии. Двадцатилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в октябре 2012 года по ставке 8,5% годовых. Ставки 24-27-го купонов установлены на уровне 14,21% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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