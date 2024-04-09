Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- объем новых кредитов в Китае (11:00 МСК);

- ежемесячный отчет Минэнерго США (19:00 МСК);

- финансовые результаты Ozon за 4-й кв. 2023 года по МСФО;

- финансовые результаты Сбербанка за март 2024 года по РПБУ;

- акционеры "Группы Позитив" обсудят дивиденды;

- онлайн-мероприятие по итогам года "Группы Позитив".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.