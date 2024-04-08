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08 апреля 2024 года 19:43

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за миром, индекс МосБиржи поднялся к 3420п во главе с "Системой"

Москва. 8 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и высокой нефти (Brent торгуется вблизи $90 за баррель), индекс МосБиржи поднялся в район 3420 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года. В лидерах роста выступили акции АФК "Система" (+6,1%), обновившие пик с ноября 2021 года в ожидании финотчета за 2023 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3417,38 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1162,3 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 92,59 рубля (+0,09 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+6,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1% и +1,7% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Мосбиржа в понедельник возобновила торги акциями "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%, до 153 рублей) после прошедшего сплита с коэффициентом 1:100.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, слабость рубля и спрос инвесторов, отложенный с конца минувшей недели, продвинули индекс МосБиржи в район 3420 пунктов.

Цены на нефть сделали передышку в росте на фоне сигналов к деэскалации арабо-израильского конфликта. В целом внешний фон в понедельник был умеренно позитивным. Индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix остался в отрицательной зоне (-5,9 пункта), тем не менее, оказавшись лучше прогнозных минус 8,3 пункта, отмечает эксперт.

Во вторник из важной статистики можно выделить данные по недельным изменениям запасов нефти в США по данным API. Также мировые цены на нефть могут отреагировать на публикацию краткосрочного прогноза ситуации на рынках энергоносителей от EIA. Сбербанк (MOEX: SBER) во вторник опубликует финансовые результаты по РСБУ за март, Ozon представит отчет по МСФО за IV квартал 2023 года, акционеры "Группы Позитив" (MOEX: POSI) на всеобщем собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов. Прогноз по индексу МосБиржи на 9 апреля - 3350-3450 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, позитивную динамику рынка обусловили корпоративные и макроэкономические новости. Одной из таких новостей стало заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что при замедлении инфляции во втором полугодии возможно снижение ключевой ставки. Положительно биржевые игроки восприняли и данные Минфина РФ об увеличении нефтегазовых доходов бюджета в первом квартале на 79% г/г.

В лидеры роста, вероятнее всего, в связи с удорожанием промышленных металлов вышли бумаги En+, связанной с крупнейшим производителем алюминия в России "Русалом". В аутсайдерах после прохождения дивидендной отсечки остаются акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,3%). Прогноз для индекса МосБиржи на торги 9 апреля - диапазон 3350-3450 пунктов, считает Мильчакова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи вновь превысил 3400 пунктов, восходящий среднесрочный тренд на рынке сохраняется.

На текущий момент у российского рынка есть ряд драйверов для дальнейшего роста, среди которых стоит выделить бум IPO, ожидания дивидендного сезона и продолжающуюся редомициляцию компаний. Среди главных рисков для рынка акций, а также долгового рынка остается повышенная ключевая ставка ЦБ РФ, которая вполне может сохраниться на текущем уровне продолжительное время, а также возможное снижение цен на нефть, которые сейчас находятся на относительно высоких уровнях из-за обострения геополитических факторов, а также ограничений добычи со стороны ОПЕК+. В текущих котировках риск-премия за геополитику достаточно существенная, поэтому, если конфликт на Ближнем Востоке не будет развиваться, цены на нефть могут существенно снизиться. На этом фоне под распродажи попадут акции нефтяных компаний, а также это может негативно отразиться на курсе рубля, считает эксперт.

Продолжающийся рост американского рынка связан с интересом инвесторов к технологии искусственного интеллекта, а также ожиданиями смягчения монетарной политики ФРС в текущем году. Более того, глава американского регулятора также не исключает снижения ставки в текущем году, но в случае дальнейшего устойчивого снижения инфляции. Согласно фьючерсам на изменение базовой процентной ставки, с вероятностью почти 50% рынки ожидают первого снижения на 0,25 п.п. только в июле, тогда как совсем недавно ожидалось первое снижение в июне, отмечает Алексеев.

Главным фактором повышенной волатильности на рынке нефти остается геополитика. Резкие движения цен в понедельник были обусловлены встречей представителей Израиля и ХАМАС в Египте для возобновления переговоров о прекращении огня. Эти переговоры могут стать шагом к урегулированию конфликта. Рынки остро реагируют на такие новости из-за того, что сейчас в котировках заложена высокая риск-премия. Позитивные новости относительно конфликта на Ближнем Востоке могут снизить котировки нефти, полагает представитель УК "Первая".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+9,7%) и "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+9,4%), как и в предыдущие сессии, продемонстрировали ралли без очевидных фундаментальных причин. АФК "Система" запланировала на понедельник публикацию финансовых результатов за 2023 год по МСФО. Бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+6,1%, до 1084,4 рубля) вернулись к повышению в ожидании выплаты дивидендов в размере 100 руб. на акцию по итогам 2023 года с текущей доходностью около 9,2% - одной из самых высоких в этом сезоне (собрание акционеров по дивидендам пройдет 17 апреля, закрытие реестра под выплаты - 2 мая).

Акции "Русала" в начале недели поддерживались высокими ценами на алюминий, которые достигли максимума с февраля 2023 года. Globaltrans (MOEX: GLTR) (-0,7%), расписки которого пользовались повышенным спросом в начале прошлой недели, в понедельник сообщил о росте чистой прибыли по МСФО в 2023 году на 55%, но отметил невозможность выплаты дивидендов из-за технических сложностей.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI при нисходящей коррекции пытаются удержаться выше $90 и $86 за баррель соответственно. Рынок ждет новостей с Ближнего Востока, не исключая возможного перемирия Израиля и сектора Газа, что может стать "медвежьим" фактором. Тем не менее, пока цены на нефть сохраняют среднесрочную склонность к росту при положении выше $86,9 и $82,5 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков), полагает аналитик.

Зарубежные фондовые площадки в понедельник придерживались умеренного оптимизма, несмотря на то, что американских инвесторов, судя по всему, ждет еще несколько месяцев высоких процентных ставок. Покупки на биржах США с начала апреля, однако, стали более осторожными, а предстоящий сезон квартальных отчетностей позволит оценить состояние отдельных компаний в начале года. Индексы МосБиржи и РТС достигли новых максимумов с 2022 года и выглядят готовыми к дальнейшему росту, помешать которому может разве что небольшая перекупленность в рублевом сегменте, считает Кожухова.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,8%), но стагнируют Штаты (индексы к 18:50 МСК изменились в пределах 0,1%).

Китайский рынок снизился после длинных выходных (рынки КНР были закрыты с прошлого четверга в связи с празднованием фестиваля Цин Мин).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет по инфляции в США за март, который будет обнародован в среду. Эти данные являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

В четверг Китай опубликует мартовские данные о динамике потребительских цен и цен производителей в стране.

В минувшие выходные Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) объявил о запуске кредитной программы на сумму 500 млрд юаней ($69,1 млрд), целью которой является поддержка технологических инноваций.

Новая программа ЦБ предназначена для стимулирования финансовых институтов к наращиванию объемов кредитования технологически ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса, а также проектов, предусматривающих модернизацию оборудования в ключевых отраслях экономики, говорится в сообщении НБК. Кредиты в рамках программы будут выдаваться сроком на год под 1,75% годовых, пишет газета China Daily.

На нефтяном рынке в понедельник преобладает коррекция цен после обновления максимумов с октября на прошлой неделе.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $89,78 за баррель (-1,5% и +0,6% в пятницу), майская цена WTI - $85,76 за баррель (-1,3% и +0,4% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,8%, WTI - на 4,5%, котировки обновили максимумы с октября 2023 года.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями, учитывая угрозы Ирана ответить Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске. Несмотря на санкции, Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК, отмечает Market Watch.

Тем временем, Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа, сообщила The Jerusalem Post. По данным газеты, к настоящему времени на месте осталась только одна израильская армейская бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+19,3%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,8%), "Эн+ груп" (+9,7%), "Русснефти" (+9,4%, объем торгов превысил 23,114 млрд рублей), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+8,3% и +9,7% "префы"), "Группы ЛСР" (+6,1%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+6%).

Подешевели акции ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-5,7%), ПАО "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (-2,3%), ПАО "Группа Черкизово" (-2,3%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,36 млрд рублей (из них 6,96 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,82 млрд рублей на бумаги АФК "Система" и 5,51 млрд рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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