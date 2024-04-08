Прогноз начала цикла снижения ставки ЦБ РФ переносится с июня на 3К24 - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) переносят в своих прогнозах начало цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ с июня на III квартал 2024 года, сообщается в комментарии.

"8 апреля на заседании комитета Госдумы Э. Набиулина повторила сигнал о вероятном снижении ключевой ставки во II полугодии этого года и отметила, что жесткая ДКП минимально влияет на "впечатляющий" рост экономики России, - отмечает аналитик ПСБ Денис Попов. - Рост экономики действительно впечатляющий: +7,7% г/г в феврале. Несмотря на позитивные экономические результаты, столь сильный рост ВВП за счет внутреннего спроса ограничивает снижение инфляционного давления, ради которого Банк России перешел к жесткой политике, повысив ключевую ставку до 16%. Более того, недавние бюджетные инициативы президента повысят расходы госбюджета в среднесрочной перспективе, что также может оказать влияние на рост проинфляционных рисков. Поэтому мы корректируем прогноз траектории ключевой ставки. Начало цикла снижения ставки переносим с июня на III квартал 2024 года. Прогноз уровня ставки на конец года повышаем с 12% до 14%".

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