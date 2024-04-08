Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 92-93 руб./$1 в ближайшее время - "Велес Капитал"

Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 92-93 руб./$1 в ближайшее время, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

"Население в марте несколько нарастило чистые покупки валюты (по сравнению с февралем и январем), при этом 81% от объема покупок пришлось на доллары и евро, - отмечает эксперт. - В конце апреля все внимание на обязательную продажу валютной выручки. Несмотря на "неналоговый" период и сокращение объема чистых продаж валюты Банком России рубль продолжает чувствовать себя весьма уверенно. На ближайшее время мы ожидаем сохранения диапазона торгов 92-93 руб./$1. Важным фактором поддержки российской валюты остается требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Соответствующий указ действует до конца апреля, в связи с чем во второй половине месяца можно ожидать постепенного усиления волатильности торгов на фоне ожиданий участников в отношении прекращения или возобновления действия указа".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.